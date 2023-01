Réforme des retraites ; "Si on ne fait rien, un retraité touchera moins", selon Benoît Mercuzot

"Pour l'année prochaine, on a un léger surplus, mais d'ici 2030, on va plonger", a affirmé Benoît Mercuzot, futur président de Renaissance dans la Somme, ce mercredi sur France Bleu Piccardie à l'occasion de ntore émission spéciale sur la réforme des retraites.

"Ce que dit surtout le Conseil d'orientation des retraites, c'est que si on ne fait rien, le niveau des retraites va baisser, il va décrocher. Et ça veut dire que globalement, un salarié dont la retraite moyenne est de 1 600 € par mois, décrochera et une fois retraité, il touchera 700 € de moins par an qu'avec la réforme", a précisé Benoît Mercuzot.

Les syndicats et la gauche proposent de ne pas baisser les impôts des entreprises. Ils reprochent à Emmanuel Macron de baisser les impôts de 15 milliards d'euros, ce qu'ils appellent un cadeau.

"Nous avons besoin de travail en France, parce que ce sont les travailleurs précisément qui cotisent pour le système de retraite. Donc plus vous prenez des mesures qui rendent le travail plus onéreux et moins vous favorisez l'emploi et plus vous rendez encore l'équation des retraites difficiles. La seule réalité pour les retraites, c'est qu'il y a de moins en moins de cotisants pour le nombre de retraités et que forcément, à un moment donné, il faut augmenter précisément et garantir la stabilité du régime", a justifié le futur président de Renaissance dans la Somme

