Réforme des retraites : suivez la nouvelle journée de mobilisation

Quelle sera l'ampleur de cette nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites ? Plus de dix jours après une importante mobilisation (1,1 million de manifestants selon le gouvernement, 2 millions selon les syndicats), l'intersyndicale appelle de nouveau les Français à descendre dans la rue et à faire grève ce mardi 31 janvier contre le projet du gouvernement . Si la SNCF prévoit deux TGV sur cinq sur l'axe nord, un sur deux dans l'est ou encore un sur quatre sur l'arc Atlantique, les écoles, les centrales électriques et raffineries tourneront aussi au ralenti ce mardi. Suivez la mobilisation partout dans le pays avec France Bleu.

L'essentiel

De nombreux secteurs sont touchés par la grève ce mardi : les transports en commun, les écoles, l'énergie, la fonction publique, mais aussi les stations de ski. Toutes les prévisions, secteur par secteur, sont à retrouver dans cet article complet .

Selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, 50% des enseignants seront grévistes ce mardi dans les écoles.

Plus de 250 manifestations sont organisées dans le pays, les syndicats prédisent une mobilisation plus importante que le 19 janvier.

À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place d'Italie (13e arrondissement).

Au total, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4.000 à Paris .

Les prévisions dans les transports

Le trafic des trains régionaux va être perturbé ce mardi : seuls deux TER sur dix circuleront en moyenne, et aucun train Intercités ne roulera, à l'exception d'un aller-retour sur les liaisons Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. De plus, le réseau SNCF est aussi touché par ce mouvement de grève contre la réforme des retraites. Seuls deux TGV sur cinq circuleront sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur deux sur le Sud-Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique, et deux sur cinq pour les Ouigo.

Les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP pour ce mardi 31 janvier © Visactu

Un peu partout dans le pays, des perturbations sont prévues dans les transports en commun : bus, métros ou tramways. Le trafic du métro parisien sera notamment "très perturbé". Seules les lignes de métro automatiques 1 et 14 circuleront ce mardi, "avec risque de saturation". Retrouvez toutes les prévisions dans les transports en Ile-de-France dans cet article .

Enfin, dans les aéroports, c'est principalement la grève de contrôleurs aériens qui va provoquer des perturbations et des retards. Un vol sur cinq devrait être annulé à Paris-Orly. Mais à Roissy, il devrait y avoir suffisamment de personnel non gréviste pour assurer le programme prévu, selon la direction générale de l'aviation civile.

Les prévisions dans l'éducation

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, a annoncé ce lundi que la moitié des enseignants du premier degré sera gréviste, selon ses prévisions pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le 19 janvier dernier, le syndicat avait recensé 70% d'enseignants grévistes dans les écoles contre 42% pour le gouvernement.

Il n'y a pas de prévisions pour collèges et lycées.

Les prévisions dans le secteur de l'énergie

La grève devrait être très suivie dans les raffineries ce mardi, après déjà deux journées d'arrêt de travail, les 19 et 26 janvier : les raffineries ont fonctionné, mais les expéditions de carburants ont été bloquées 24 heures à chaque fois.

Du côté d'EDF, les grévistes devraient de nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires et dans les barrages, sans toutefois provoquer de coupures de courant. Enfin, dans l'électricité et le gaz, des actions "Robin des bois", c'est-à-dire des coupures ciblées chez EDF ou Engie, pourraient également avoir lieu. Chez EDF, un agent sur deux a fait grève le 19 janvier

Des centaines de manifestations partout en France

En plus du cortège parisien, de nombreuses manifestations sont organisées dans le pays. L'Union syndicale Solidaires a recensé 268 rassemblements. " C'est 18 de plus qu'il y a 11 jours " précise le syndicat sur son compte Twitter. Des cortèges sont prévus en Alsace , en Picardie , en Dordogne , en Sarthe , en Indre-et-Loire , en Bourgogne , en Bretagne , dans les Charentes ou encore en Provence .

Des éléments radicaux dans le cortège parisien ?

Les autorités craignent des débordements lors de la manifestation parisienne entre la place d'Italie et la place Vauban ce mardi. Selon un document confidentiel des renseignements territoriaux consulté par franceinfo, "1.000 à 2.000 gilets jaunes" et "200 à 400 éléments radicaux" sont attendus dans le cortège parisien. Jusqu'à 100.000 personnes pourraient manifester à Paris, mais la mobilisation sera particulièrement importante dans trois autres villes, Toulouse (28.500 personnes), Nantes (26.500 personnes) et Marseille (22.000 personnes), toujours selon ce document des renseignements.

Ce lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 11.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés partout en France, dont 4.000 à Paris.