Réforme des retraites : trains, avions, le point sur les perturbations pour la journée de grève de mardi

La journée de mardi s'annonce compliquée pour les voyageurs alors que les syndicats organisent une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites . Selon la SNCF, la circulation des trains sera "fortement perturbée" en raison de la grève. Un TGV sur deux en moyenne est prévu, ainsi que trois TER sur dix. Le trafic aérien aussi sera touché par cette grève. France Bleu fait le point sur les perturbations annoncées pour mardi.

Le trafic TGV et Ouigo

La grève à la SNCF va fortement toucher le trafic des trains. Un TGV Inoui et Ouigo sur deux en moyenne est prévu. Dans le détail, deux TGV sur cinq rouleront sur l'axe Nord, un TGV sur deux sur l'axe Est, un TGV sur trois sur l'axe Atlantique, deux TGV sur cinq sur l'axe Sud-est et deux trains sur cinq pour les Ouigo.

Concernant le trafic international, la SNCF prévoit trois Eurostar sur quatre et un trafic légèrement perturbé sur le Thalys.

Le trafic des trains régionaux

Du côté des trains régionaux, la SNCF prévoit trois TER sur dix en moyenne. Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué dans chacune des régions.

Pour les Intercités, la SNCF prévoit deux allers-retours sur le Paris-Limoges-Toulouse ainsi que pour le Bordeaux-Marseille et le Nantes-Lyon. Un aller-retour seulement est prévu sur le Paris-Clermont. Le Nantes-Bordeaux et le train Aubrac ne circuleront pas.

Métro et RER

La RATP prévoit de son côté "un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro", et "légèrement perturbé sur le réseau Bus et normal sur le réseau Tramway".

Un RER A et B sur deux circulera, un RER C sur trois ainsi que deux RER E sur cinq et un RER D sur six.

Huit avions sur dix à l'aéroport d'Orly

À l'aéroport de Paris-Orly, la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs vols de 20 % pour la journée de grève de mardi contre la réforme des retraites. Huit avions sur dix seront donc maintenus.