Réforme des retraites : transports, écoles... quelles perturbations en Seine-Maritime et dans l'Eure mardi ?

Les syndicats appellent de nouveau à la grève ce mardi, deuxième grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte est étudié depuis ce lundi devant la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée Nationale, il prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et la suppression des principaux régimes spéciaux.

Plusieurs manifestations

Plusieurs rassemblements sont annoncés ce mardi dans différentes villes de la Seine-Maritime et de l'Eure :

10h Cours Clémenceau à Rouen

10h à la maison des syndicats Franklin près de la gare du Havre

10h au pré du Bel Ebat à Evreux

10h30 à la Gare SNCF de Dieppe

14h30 sur l'esplanade de la mairie à Lillebonne

14h30 esplanade Henri Dunant à Fécamp

15h place Guillaume le Conquérant à Eu

Selon une carte mise en ligne par l'UNSA, plus de 200 lieux de rassemblements sont recensés en France. Il y a deux semaines, lors de la première journée d'actions contre la réforme des retraites, près de 31 000 personnes avaient manifesté en Seine-Maritime selon la préfecture, plus de 60 000 selon la CGT. Dans l'Eure, 6 000 personnes avaient manifesté selon la préfecture, 8 000 d'après les syndicats.

Dockers, portuaires, personnels soignants, enseignants... appelés à la grève

Dès 7 heures ce mardi matin, la CGT va tracter devant les entrées de la ville du Havre et du port du Havre pour appeler à la mobilisation, mais le mot d'ordre n'est pas au blocage.

Les personnels du CHU de Rouen sont eux appelés à se réunir en blouses à 9h45 sur le parvis du CHU de Rouen, pour rejoindre la manifestation qui part à 10h du cours Clémenceau à Rouen.

Selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire (maternelle et élémentaire), 50% des enseignants du primaire devraient faire grève ce mardi.

Transports : trains, bus et tram fortement perturbés

SNCF : le trafic normand très perturbé

De grosses perturbations sont à prévoir sur les rails normands. Le compte Twitter SNCF Nomad Train annonce un "trafic fortement perturbé ce mardi, 21% des trains et des cars réguliers circuleront, soit un train ou car sur cinq. Quelques trains seront assurés sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre, Rouen-Dieppe et Caen-Coutances. En revanche, il n'y aura aucun train par exemple entre Pavilly et Maromme, et aucun train Nomad sur la ligne Paris-Granville ce mardi.

Pour les TGV, la SNCF prévoit un TGV sur trois en moyenne à l'échelle nationale. Pour les trains régionaux, l'entreprise prévoit deux TER sur 10 en moyenne en France.

Rouen : les lignes Astuces impactées

Des perturbations sont également à prévoir sur le réseau Astuce, le réseau de bus de l'agglomération rouennaise. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT et UNSA. La direction prévoit :

Métro : 70 % de trafic assuré de 6h à 20h00

de 6h à 20h00 Lignes TEOR : 40% de trafic assuré de 6h30 à 19h30

de 6h30 à 19h30 Lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8 : 50 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes de bus 11 et 20 : 45 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes de bus 15, 22 : 55 % de trafic assuré de 6h30 à 19h30

Lignes F6, E, 10, 13, 14, 27, 28, 33, 35, 41, 42, 43, 44, Noctambus : ne circulent pas

Lignes A, F, F9, 26, 36, 37, 38, 100, 101, 102, 103, 104, 103, 311, 529 : 100% de trafic assuré toute la journée

Lignes B, C, G : circulent en horaires vacances scolaires (période bleue)

Ligne 530 : 80 % du trafic assuré

Lignes scolaires (secteurs Rouen, Plateau Nord, Plateau Est, Darnétal, Canteleu, Vallée du Cailly) : ne

circulent pas

Allobus : service très perturbé

Les lignes Cars Hangard (collège Duclair et primaires du secteur Seine Austreberthe) et les services Filo’r et Calypso ne sont pas concernés par cette grève.

F6 : ne circule pas

F7 : 1 bus toutes les 18’ entre 6h30 et 19h30

F8 : 1 bus toutes les 25’ entre 6h30 et 19h30

F9 : circule normalement

10 : ne circule pas

11 : 1 bus toutes les 30’ entre 6h30 et 19h30

13 : ne circule pas

14 : ne circule pas

15 : 1 bus toutes les 30’ entre 6h30 et 19h30

20 : 1 bus toutes les 30’ entre 6h30 et 19h30

22 : 1 bus toutes les 40’ entre 6h30 et 19h30

26 : circule normalement

27 : ne circule pas

28 : ne circule pas

33 : ne circule pas

35 : ne circule pas

36 : circule normalement

37 : circule normalement

38 : circule normalement

41 : ne circule pas

42 : ne circule pas

43 : ne circule pas

44 : ne circule pas

529 : circule normalement

530 : 80 % du trafic assuré

A : circule normalement

B : circule en horaires vacances scolaires (période bleue)

C : circule en horaires vacances scolaires (période bleue)

E : ne circule pas

F : circule normalement

G : circule en horaires vacances scolaires (période bleue)

Lignes scolaires (secteurs Rouen, Plateau Nord, Plateau Est, Darnétal, Canteleu, Vallée du Cailly) : ne circulent pas

Lignes scolaires 100, 101, 102, 103, 104, 106, 311 : circulent normalement

Les agences Astuce du Théâtre des Arts et de la Gare seront fermées toute la journée du mardi 31 janvier.

L’agence Lovélo reste ouverte aux horaires habituels.

Le Havre : cadences réduites chez LiA

Des perturbations sont également à prévoir sur le réseau de transports en commun de l'agglomération havraise. Retrouvez toutes les informations relatives au mouvement social dans la rubrique infos trafic .

**Des manifestations perturberont également la circulation des lignes dès 8h30.**Le service tramway sera interrompu jusqu'à la fin des manifestations.

Dernier départ La Plage 8h35 vers Pré Fleuri

Dernier départ Grand Hameau 9h04 vers La Plage

Dernier départ Pré Fleuri 9h11 vers La Plage

À la fin des manifestations, le service tramway sera rétabli.

La ligne C2 pourrait être interrompue entre le terminus Grand Quai et l'arrêt Pl. de Graville.

Les lignes et les secteurs ci-dessous seront temporairement perturbés lors du passage du cortège de manifestants :

Hôtel de Ville - Lignes impactées : Tram A/B, 1, C2, 3, 4, 5, 6 et 7

- Lignes impactées : Tram A/B, 1, C2, 3, 4, 5, 6 et 7 Avenues R. Coty et Mal Joffre - Ligne impactée : C2

- Ligne impactée : C2 Cours de La République (Gares / Rond-Point) - Lignes impactées : Tram A/B, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 19 et 22

- Lignes impactées : Tram A/B, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 19 et 22 Rue de Paris - Lignes impactées : 1, C2, 4, 6 et 7

Rendez-vous sur notre site transports-lia.fr ou l'appli LiA, rubrique infos trafic ou sur notre compte Twitter @LIA_Infotrafic pour suivre l'évolution du trafic.