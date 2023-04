Réforme des retraites : un 1er mai pour relancer la lutte dans les Landes

Il n'y avait pas eu de manifestations depuis quelques semaines . Celle de ce lundi 1er mai était incontournable. La fête du travail se mue cette année en symbole revendicatif contre la réforme des retraites , dans ce contexte si particulier. Partout en France et dans les Landes, les syndicats comptent bien s'en servir pour relancer la contestation. Dans le département, l'intersyndicale landaise appelle à un rassemblement à partir de 10h ce lundi à Dax, devant les arènes.

"Cela n'est pas fini"

A la maison des syndicats de Mont-de-Marsan, le ton est donné. Dès la porte d'entrée, une affiche : "64 ans, c'est non". Idem sur beaucoup de murs et de fenêtres du bâtiment. Au rez-de-chaussée, chez la FSU, drapeaux, banderoles, et sono sont regroupés, tout le matériel fin prêt pour ce 1er mai. "On va peut-être aussi prendre des casseroles, c'est à la mode en ce moment, rajoute son co-secrétaire départemental, Nicolas Fayemendy. Je ne crois pas qu'il y ait d'arrêté préfectoral pour empêcher de faire du bruit. On va donc en profiter puisqu'apparemment nous n'en avons pas le droit quand quelqu'un du gouvernement se déplace."

Le tract diffusé par l'intersyndicale 40 pour ce 1er mai. - Intersyndicale 40

Au deuxième étage, à Force Ouvrière, ici aussi, le mot d'ordre est clair : "Il faut que cette loi qui a été promulguée ne soit pas mise en place" clame Gérald Albano, son secrétaire départemental. Avec cette journée, le message à envoyer au gouvernement, c'est que ce n'est pas fini. Ils pensent que la page est tournée, ils passent à d'autres projets, d'autres réformes. Non et non. Celui-là est toujours là et les autres n'avanceront pas tant que celui-ci ne sera pas résolu. On ne doit pas lâcher" conclut-il.

"Jusqu'au bout"

Preuve de leur détermination, à l'étage du dessous, leurs collègues plus discrets à la chasuble orange, la CFDT. "Nous, les manifestations du 1er mai, nous ne sommes pas des habitués, concède son secrétaire départemental, Philippe Courrèges. Mais cette fois-ci, si. Partout en France, la CFDT sera présente. Et cela n'est pas négociable. On respectera les engagements que nous avons auprès de l'intersyndicale, et jusqu'au bout."

Les syndicats espèrent un rassemblement joyeux, festif, familial. Pour attirer un maximum de monde, ils ont décidé cette fois, nouveauté, d'installer un château gonflable.