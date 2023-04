Réforme des retraites : un appel à manifester pour la première fois à Guichen ce jeudi

Ils sont sept, ce dimanche 2 avril, réunis devant la mairie de Guichen (Ille-et-Vilaine), pour organiser la manifestation du jeudi 6 avril. Pour la première fois, un rassemblement contre la réforme des retraites va avoir lieu dans cette commune d'environ 8.000 habitants, à l'initiative d'un groupe de personnes, engagées politiquement et/ou syndicalement. Le rendez-vous est donné à 17 h, ce jeudi 6 avril, place Georges le Cornec.

"Suite aux manifestations à Montfort, Combourg, on s'est dit qu'il fallait manifester dans tous les petits villages. Cela permet aux personnes éloignées de Rennes de manifester leur colère et c'est une façon de mobiliser encore plus", explique Laurence, militante Europe Écologie Les Verts. Joël, ancien secrétaire général du syndicat FO en Ille-et-Vilaine, ajoute que cette initiative permet de contrer un éventuel essoufflement de la mobilisation. "Quand on voit les images des violences à Rennes, à force, les gens ne vont plus se mobiliser. Alors il faut se diversifier, se mobiliser localement", estime-t-il.

Une demande de la population

Joël était récemment mobilisé sur un blocage de rond-point, et il assure que les personnes rencontrées soutenaient à "99 % le mouvement." Mais, selon, lui, "faire grève est de plus en plus compliqué, il y a une pression qui s'installe sur les grévistes, et financièrement, c'est dur. Donc on s'est dit qu'on allait faire une action locale, avec un mot d'ordre simple : le retrait de cette réforme des retraites", poursuit-il. Un avis partagé par Jacqueline, militante CGT. "On sent une demande de la population qui monte. Et le succès des manifestations dans les petites communes le prouve", constate-t-elle.

Katia, habitante de Guichen, n'était pas encore au courant qu'une manifestation était prévue, pour la première fois, dans sa commune. Mais elle salue l'initiative : "je trouve ça bien. Personnellement, j'ai déjà fait grève, mais je n'avais pas les moyens d'aller à Rennes, donc je ne manifestais pas. Là, avoir une action plus proche, ça devrait permettre de rassembler du monde." Pour rassembler, justement, les organisateurs comptent envoyer des mails, distribuer des tracts sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, "et peut-être même sur des ronds-points, on a plein d'idées, on est motivés", assure Jacqueline.

D'autres actions prévues

Les organisateurs de cette première manifestation à Guichen espèrent mobiliser au maximum ce jeudi 6 avril, pour également donner l'idée à d'autres communes des alentours. Et ensuite ? Ils écouteront les consignes de l'intersyndicale nationale, mais n'excluent pas d'autres actions locales. "On pourra par exemple organiser de nouveaux blocages routiers, participer à des piquets de grève, on exclut rien, on est assez libres", explique la militante CGT, bien déterminée à obtenir le retrait de cette réforme des retraites.

Et si le gouvernement parie sur un essoufflement du mouvement, "il a déjà perdu", estime Mostafa, enseignant et militant au syndicat Force Ouvrière. "Quand on voit les manifestations qui s'organisent dans les petits villages, comme à Guichen, ça veut dire que la lutte continue. On a déjà gagné pour ça. Et maintenant, j'ai hâte que la réforme des retraites soit retirée, j'y crois", assure-t-il. Ses "camarades" sont d'ailleurs dans le même état d'esprit : "on ne lâchera rien", concluent-ils.