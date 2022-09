Réforme des retraites : un dîner à l'Elysée ce mercredi pour définir la méthode

Alors que l'exécutif décidera "d'ici la fin de la semaine" s'il inclut ou non la réforme des retraites dans ses textes budgétaires, présentés lundi en Conseil des ministres, le camp présidentiel se réunira mercredi soir à l'Elysée pour décider de la méthode. Sujet explosif au possible.

Le dîner s'annonce d'autant plus animé que les alliés du président et membres de la majorité, qui se sont tous ou presque exprimés sur le sujet, seront tous invités. En plus des ministres concernés comme Bruno Le Maire (Economie), Olivier Dussopt (Travail), ou encore Franck Riester (Relations avec le Parlement), seront réunis autour de la table les chefs de groupes parlementaires de la majorité, Aurore Bergé (Renaissance), Jean-François Mattei (MoDem) et Laurent Marcangeli (Horizons), mais aussi les chefs des partis alliés, Stéphane Séjourné (Renaissance), François Bayrou (MoDem) et Edouard Philippe (Horizons).

A la veille de cette réunion, les responsables du Modem à l'Assemblée nationale ont à nouveau jugé ce mardi "inenvisageable" l'hypothèse d'une réforme des retraites par un amendement au budget de la Sécurité sociale, mais ne voteront pas une motion de censure. "Décidons vite" de la méthode, a exhorté samedi Édouard Philippe, même s'il a assuré que "quoi qu'il arrive, nous soutiendrions fermement le gouvernement."

"Passage en force"

S'agira-t-il d'un amendement ou texte dédié ? Le président de la République Emmanuel Macron, qui entend mettre en œuvre cette promesse de campagne dès 2023, préférait la voie de l'amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Il a finalement lancé cette invitation à dîner avec la Première ministre Elisabeth Borne, quand celle-ci est revenue bredouille de ses consultations des groupes parlementaires.

La Première ministre s'est heurtée au refus de quasi tous les groupes, qui ont dénoncé un "passage en force" si la réforme passait par un amendement, y compris donc l'allié du MoDem, et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui sera toujours en Ukraine mercredi soir.

Bruno Le Maire a assuré ce mardi sur France Inter qu'il n'avait "jamais été question de passer en force, mais il faut aussi savoir décider en politique". "Le faire vite ce n'est pas le faire dans la précipitation. On peut prendre quelques mois de consultations", a-t-il ajouté en évoquant une mise en œuvre à "l'été 2023". "C'est une décision difficile", nous "cherchons la meilleure voie", a admis lundi Mme Borne.

Une troisième voie ?

Entre la poire et le fromage, une troisième voie pourrait être cependant servie aux convives mercredi soir, selon Le Canard Enchaîné à paraître mercredi. L'hebdomadaire évoque l'idée d'un PLFSS rectificatif portant cette réforme, qui serait déposé en janvier, ce qui laisserait quelques mois à la concertation et permettrait d'amadouer le MoDem.

Selon une source gouvernementale, Elisabeth Borne "ne veut pas une réforme des retraites sèche", uniquement sur l'âge de départ à la retraite ou la durée de cotisations. Elle souhaite également parler avec les partenaires sociaux de pénibilité ou encore d'emploi des seniors. Raison pour laquelle le PLFSS "initial" ne comportait pas d'amendement sur les retraites, souligne-t-on de même source.

La Première ministre, privée de majorité absolue, a assuré qu'elle pousserait pour "la recherche de compromis" sur la méthode sans pour autant exclure le recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption d'un texte sans vote sauf motion de censure.