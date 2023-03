Réforme des retraites : "un échec de la concertation", pour les élus du Pays Basque qui réagissent au 49-3

"C'est toujours un outil qui est la forme d'un échec." Ce jeudi 16 mars, le gouvernement a mis en œuvre l'article 49 alinéa 3 de la constitution, pour faire adopter sa réforme des retraites sans la soumettre au vote de l'Assemblée Nationale. Le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson ne mâche pas ses mots, pour lui : "c*'est un échec de la concertation, échec dans la préparation du terrain. Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Je crois qu'il aurait dû y avoir une loi travail qui aurait réglé beaucoup de questions sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur l'usure, sur les carrières longues. Et après on aurait pu avoir un texte sur la réforme des retraites.*"

Pourtant, le sénateur avoue avoir voté pour cette réforme. "Je l'ai votée parce que ça correspondait à ce que nous disions. Mais il n'y a pas eu de préparation, ni préparation politique, ni dialogue avec les syndicats. Notre situation dépasse donc l'utilisation du 49-3. C'est toujours un échec et c'est un échec dont le gouvernement est responsable." Une condamnation de la manière donc, plus que du fond.

Les syndicats sont mobilisés depuis le début de l'année contre le projet de recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans. © Radio France - Céline Arnal

"Ce n'est pas une victoire"

De son côté, le député Nupes - PS de la circonscription basco-béarnaise Iñaki Echaniz lui se refuse à parler d'une victoire pour l'opposition, qui refuse le recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans. "Ce n'est pas une victoire parce qu'on ne peut jamais se satisfaire de l'utilisation du 49-3. C'est le signe d'une fébrilité du gouvernement, qui n'a pas réussi malgré les diverses pressions faites sur les oppositions et sur une partie de son camp, à avoir une majorité. Donc ça montre bien qu'ils sont minoritaires, qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu sur cette réforme, et que les députés de ce qu'on peut désormais considéré comme une minorité n'ont pas été élus non plus sur cette question des retraites."

La première ministre Elizabeth Borne a dû s'y reprendre à deux fois pour annoncer le déclenchement du 49-3, devant une Assemblée Nationale plus bruyante que jamais. L'opposition, face à cette annonce, à décider de "continuer le combat" confirme Iñaki Echaniz, avec le dépôt ce jeudi soir d'une motion de censure contre le gouvernement. "Elle a de grandes chances d'aboutir. Parce qu'on le voit, ils sont minoritaires. Donc la motion de censure peut être majoritaire. Et il y a aussi l'hypothèse d'un référendum d'initiative partagée sur la question de la retraite. Donc nous, en tant que parlementaires, nous utiliserons toutes les possibilités pour faire obstacle à cette réforme et nous laissons aux syndicats organiser le mouvement social qu'ils ont si bien organisé depuis le début de la mobilisation."

Partout en France, des manifestations spontanées ont éclaté pour protester contre cette nouvelle utilisation du 49-3, comme à Bayonne, où plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées devant la mairie.