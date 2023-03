Réforme des retraites : un jeune Dijonnais dénonce une "interpellation arbitraire" pendant une manifestation

La mobilisation continue et la colère gronde. Une nouvelle journée de manifestations est prévue ce jeudi 23 mars 2023 en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire contre la réforme des retraites. Rassemblements à 10 heures à Beaune, à 14 heures à Dijon, à 14h30 à Chalon-sur-Saône et à 15 heures à Montbard. Depuis quelques jours le ton monte dans les cortèges, avec parfois des interpellations. Deux lors de la dernière mobilisation à Dijon, lundi. Alinoë Gentaz, un étudiant de 24 ans, en fait partie. Il a été arrêté à la fin du mouvement lundi 20 mars 2023. Une arrestation qu'il juge brutale et "arbitraire".

Une interpellation "arbitraire"

En fin de manifestation ce lundi, Alinoë Gentaz quitte la place de la République et marche en direction de chez lui, dans un climat tendu avec les forces de l'ordre. C'est sur ce trajet, qu'il est interpellé. À ce moment-là, le jeune homme ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. "Je leur ai demandé ce qu'on me reprochait, explique-t-il. Ils m'ont dit qu'ils me feraient payer pour toutes les dégradations de la ville". Direction le commissariat, Alinoë est placé en garde à vue, le jour de ses 24 ans. Il assure n'avoir commis aucun acte de dégradations.

Après presque 24 heures de cette garde à vue, il est notamment poursuivi pour "participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié", mais pas pour des dégradations. "Factuellement, la BAC m'a arrêté pour rien, c'est-à-dire qu'il voulait me faire payer des trucs que je n'ai pas faits, qui n'ont pas été retenus contre moi, raconte le Dijonnais. On est vraiment dans une arrestation qui est arbitraire. En fait, c'était vraiment une rafle, s'ils avaient pu en avoir un peu plus, ils y en auraient eu un peu plus. Ces arrestations avaient vraiment pour but de faire peur, parce que c'était le seul objectif."

Alinoë Gentaz compte saisir le Défenseur des droits, et contacter la Ligue des droits de l'Homme. © Radio France - Dimitri Morgado

Du côté de la police, le discours est opposé. Christophe Benoît est le représentant du syndicat UNSA Police en Bourgogne Franche-Comté. Il n'était pas présent au moment de l'interpellation d'Alinoë. Mais selon lui, quand il y a arrestation, ce n'est pas pour rien. "La personne dit bien ce qu'elle veut, mais en général, quand il y a une interpellation, c'est qu'il y a un fait, détaille-t-il. Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Si vous êtes en train de vous balader dans la rue et que vous partez, vous ne serez pas interpellés. Si vous avez commis une infraction, oui, vous avez un risque d'être interpellé."

Le fin mot de l'affaire d'Alinoë, ce sera le 31 octobre prochain, date de son procès. En attendant, le Dijonnais souffre d'une entorse au poignet confirmée par un médecin. Une blessure, selon lui, causée par des menottes mal posées malgré ses plaintes. L'étudiant, également salarié, s'est aussi vu délivrer un arrêt de travail de cinq jours.

Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive

Une nouvelle mobilisation est donc prévue ce jeudi 23 mars dans toute la France. En Côte-d'Or, les policiers ressentent une montée de la tension dans les cortèges. "Cette tension n'est pas le fait des syndicalistes, mais plutôt de groupe anarcho-libertaires qui viennent se greffer sur la manifestation, selon Christophe Benoît. La majorité des syndicats sont bien organisés. Ils ont un service de sécurité et évitent que justement cette faction vienne s'insérer dans le cortège." Le représentant du syndicat UNSA Police en Bourgogne-Franche-Comté raconte que la tension atteint son apogée souvent en fin de manifestation.

