Réforme des retraites : un lycéen de 15 ans interpellé à Sète

La police a interpellé un lycéen de 15 ans à Sète ce jeudi matin lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Ce jeune homme est soupçonné d'avoir participé à l'incendie d'une poubelle devant son lycée Paul Valéry. Le procureur de la république de Montpellier précise que sa garde à vue a pris fin en fin d'après-midi. Fabrice Bélargent ajoute : "les suites judiciaires de cette procédure seront décidées ultérieurement."

Un mouvement de soutien

Suite à cette arrestation, des parents, professeurs et des camarades se sont rassemblés devant le lycée Paul Valéry en soutien au lycéen. "Nous condamnons fermement cette arrestation et cette détention, qui révèle encore une fois toute la brutalité qui caractérise le passage en force de cette réforme des retraites, et la manière dont ceux et celles qui s’y opposent sont traités, alors que tout dialogue a été empêché par le gouvernement" écrivent dans un communiqué adressé au Préfet de l'Hérault, des élus de l'opposition municipale de Sète.

Aucune autre interpellation n'est à signaler dans le département de l'Hérault.