Réforme des retraites : un nouveau rassemblement lundi devant la préfecture du Puy-de-Dôme

Les rassemblements et les grèves se poursuivent dans le Puy-de-Dôme ce vendredi au lendemain du déclenchement de l'article 49.3 par la Première ministre . Des grèves et des mouvements à la T2C ce vendredi , également au CHU, à l'hôpital de Riom ou encore à Volvic.

ⓘ Publicité

Ce vendredi l'intersyndicale a acté un nouveau rassemblement lundi 20 mars à 11h devant la préfecture du Puy-de-Dôme et a indiqué qu'elle soutient toutes les actions votées en assemblées générales.

Un rassemblement lundi avant la mobilisation nationale jeudi

"La colère est légitime et elle doit s'exprimer. On doit continuer à se mobiliser, encadrer cette mobilisation et c'est comme cela que l'on fera plier le gouvernement. Il faut que certains secteurs rejoignent le mouvement, on doit y travailler pour généraliser l'ensemble de ces grèves" explique, déterminé, Ghislain Dubourg, secrétaire départemental de la CGT dans le Puy-de-Dôme.

Jeudi une nouvelle journée de mobilisation est prévue avec, à Clermont-Ferrand, un défilé qui partira à 10h de la place du 1er mai.