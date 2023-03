Réforme des retraites : un rassemblement à Avignon pour protester contre l'utilisation du 49-3

Pour protester contre la réforme des retraites et contre l'utilisation du 49-3, environ 300 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville d'Avignon ce samedi matin. Les manifestants répondaient à l'appel lancé par les syndicats. Amandine, maquettiste, était présente, avec sa pancarte "49-3 ou pas : ta réforme illégitime et injuste on n'en veut pas !", elle suit le mouvement depuis le début. "C'est très dur de ne pas être désabusée ou découragée...Mais pleins de manifestations ont servi dans le passé et c'est mon devoir de citoyenne d'agir quand la démocratie ne fonctionne pas !"

Quant à l'utilisation du 49-3, Amandine se dit "en colère", pour elle "c'est injuste et révoltant de voir un gouvernement gouverner contre l'intérêt de son peuple".

Une pancarte d'une manifestante devant l'hôtel de ville d'Avignon. © Radio France - Anouk Caron

A Avignon d'autres actions sont d'ores et déjà prévues par l'intersyndicale, avec notamment une descente aux flambeaux, ce lundi à 19 heures depuis le Palais des Papes. Mardi, à 7 heures, ce sera une opération de tractage au carrefour de la route de Marseille et de la rocade d'Avignon, et jeudi, la manifestation partira à 10 heures de la Porte Saint-Dominique, direction la Préfecture de Vaucluse.