Réforme des retraites : une deuxième manifestation locale prévue à Oloron-Sainte-Marie ce mercredi

Il y aura trois manifestations contre la réforme des retraites en Béarn et Bigorre ce mercredi 15 septembre. Une à Tarbes à 10h, une à Pau à 10h30, et puis une autre à Oloron-Sainte-Marie à 14h30. Deuxième mobilisation locale pour la ville, après une première mardi 7 mars. Environ 200 personnes s'étaient rassemblées selon les organisateurs. Le député socialiste Iñaki Echaniz était présent dans le cortège pour apporter son soutien.

ⓘ Publicité

Besoin d'une mobilisation plus locale

Nouvel appel à manifester donc ce mercredi à 14h30, au jardin public. A l'origine de cette mobilisation oloronaise, aucun syndicat, mais un collectif composé des partis de la Nupes (PS, LFI, PCF), du Parlement d'Union Populaire, mais aussi des membres de la Confédération Paysanne ainsi que de simples citoyens. En organisant cette manifestation locale, le but du collectif est de permettre à ceux qui ont plus de difficultés à aller jusqu'à Pau ou Bayonne, de se mobiliser tout de même contre la réforme des retraites.

"On s'est dit qu'Oloron était une sous-préfecture, il y a des entreprises, il y a beaucoup de monde, c'est le Haut Béarn" détaille Dominique Cowell, membre du collectif*, "et aller constamment à Pau, il y a plein de gens qui ne peuvent pas, ça coûte de l'argent. Alors on fait local, c'est important que les gens, localement, puissent sentir la solidarité".* Elle précise tout de même qu'il n'est pas question de concurrencer les manifestations à l'appel de l'intersyndicale à Pau, Bayonne, ou Tarbes. "C'est pour ça que tous nos appels se font dans l'après-midi. C'est dans la complémentarité".

Rassemblement festif

L'idée c'est aussi de proposer un rassemblement sur une durée plus longue, et plus festif. Au programme : musique, fanfare, et garbure gratuite. Après le rassemblement à 14h30, une retraite aux flambeaux est prévue à 18h. "Ce qui est proposé à Oloron, c'est un rendez-vous un peu plus long qu'une manifestation" explique Jean-Marc Aranz, membre du collectif. "Avec un peu à manger, un peu de musique, pour que les gens aient le temps d'échanger sur la réforme des retraites, mais aussi sur d'autres sujets et d'autres préoccupations locales".