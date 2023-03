Réforme des retraites : une femme gravement blessée au pouce, en marge de la manifestation à Rouen

Onze personnes ont été blessés à Rouen ce jeudi et deux fonctionnaires de police.

Les précédentes manifestations rouennaises contre la réforme des retraites s'étaient déroulées dans le calme, mais ce jeudi, il y a des affrontements en marge de la mobilisation. Des casseurs et quelques manifestants ont fait face aux forces de l'ordre dans le centre-ville de Rouen, "des individus radicaux" estime la Préfecture de la Seine-Maritime. Des feux de poubelles ont été allumés au Théâtre des Arts, et des abribus dégradés. Les policiers et les gendarmes ont utilisés des gaz lacrymogènes.

ⓘ Publicité

Onze blessés à Rouen côté manifestants, deux côté forces de l'ordre

Lors de ces affrontements à Rouen, une femme a été gravement blessée à la main par une grenade de désencerclement, affirme la CGT, elle a eu le pouce arraché. Cette femme est AESH au collège-lycée Jean Lecanuet à Rouen, accompagnante d'élèves en situation de handicap. La Préfecture indique de son côté que "les circonstances de cette blessure ne sont à ce stade pas établies". Un homme a été plus légèrement touché au tibia par un tir de flashball, un autre homme touché par un tir de flashball au niveau des testicules affirme également le syndicat.

A Rouen, huit manifestants ont été interpellés, onze personnes ont été prises en charge par les pompiers présents, dont cette femme gravement blessée à la main. Deux fonctionnaires de police ont été blessés par des jets de projectiles, dont un visé à la tête par un parpaing.

Des incendies de poubelles au Havre

Des heurts ont également eu lieu au Havre, des poubelles ont été brulées sur les voies du tram, et des abribus dégradés également, en marge du cortège officiel. Au total, à Rouen et au Havre, 16 personnes ont été interpellées pour des violences sur les forces de l'ordre, incendies, jets de projectiles, huit à Rouen et huit au Havre.

Au Havre et à Rouen, les sapeurs-pompiers ont dû éteindre 52 incendies allumés par des manifestants selon les autorités. 330 policiers et gendarmes étaient mobilisés ce jeudi dans le département de la Seine-Maritime.

Dans les autres communes, les cortèges se sont tenus sans difficulté ni incident.

Ce jeudi soir, environ 300 personnes se sont rassemblées devant le palais de Justice de Rouen pour dénoncer des violences policières.