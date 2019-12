Réforme des retraites: une garderie proposée à Niort pour les manifestants.

Niort, France

"C'est une demande qui nous remonte du terrain" explique Delphie Druet. Enseignante et co-secrétaire de Solidaires 79, elle reconnait que lors des mobilisations précédentes des parents ont soulevé le problème. "Il s'agit biens souvent de familles monoparentales, alors on pense aux mamans, mais n'oublions pas les papas". Quand les écoles sont touchées par les grèves et que les parents se retrouvent sans solution pour faire garder leurs enfants ça devient compliquer pour eux de battre le pavé. "Souvent c'est lié à la météo, précise Delphie Druet, quand il fait beau et bon ça pose moins de soucis, en revanche, quand il pleut ou qu'il fait froid, certains parents ne veulent pas manifester avec leurs enfants, surtout en bas age."

C'est donc le local syndical Solidaires 79, dans le centre de Niort qui servira ce mardi de garderie. Pour accueillir une quinzaine d'enfants (maximum) le syndicat a tout prévu "nous aurons des mamans, des retraités syndiqués, des sympathisants, pour occuper les enfants et leurs proposer un goûter."