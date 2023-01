Réforme des retraites : une librairie d'Avignon ferme pour la journée de mobilisation

C'est une première pour la librairie la Crognote rieuse, à Avignon, spécialisée dans les bandes dessinées. Le commerce ferme ses portes ce jeudi, pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Son gérant, Eric Dumas, a pris cette décision en concertation avec ses salariés et explique sa démarche dans un texte publié sur les réseaux sociaux. Il ferme aussi sa librairie Lettres Vives, installée à Tarascon.

"Je n'ai jamais fait grève de ma vie mais je veux marquer le coup", Eric Dumas, libraire à Avignon

Joint par France Bleu Vaucluse, Eric Dumas explique qu'il en a "marre de grogner tout seul dans son coin, de trouver que les choses ne sont pas normales et de ne rien faire. C'est bizarre pour moi qui suis indépendant et qui n'ait jamais fait grève de ma vie*,* poursuit-il. Mais en accord avec les salariés, on a pris cette décision pour dire qu'on n'est vraiment, vraiment pas d'accord".

Il estime qu'il n'y a pas forcément urgence à réformer les retraites. "On vit plus longtemps, reconnaît Eric Dumas*, mais pas forcément en bonne santé. Il y a d'autres moyens de trouver de l'argent que de demander aux actifs de travailler plus longtemps alors qu'on a du mal à entrer sur le marché du travail et qu'on a du mal à y rester, on sait que le chômage des jeunes est fort, tout comme celui des seniors".* Eric Dumas espère qu'il n'aura à fermer qu'une journée. Ce serait le signe que le gouvernement a entendu l'opposition à la réforme.