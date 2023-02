Réforme des retraites : une manifestation aux flambeaux ce mardi soir à Belfort

C'est un parterre étoilé qui se dessine depuis les hauteurs du parking de l'Arsenal à Belfort. Ce mardi 7 février à 18h, plusieurs milliers de manifestants contre la réforme des retraites se sont retrouvés pour un défilé aux flambeaux dans les rues du centre-ville. Une mobilisation différente et chaleureuse, et surtout une bonne idée pour ces manifestants. "Les flambeaux représentent l'espoir, c'est magnifique de voir autant de monde pour dire non à l'âge de départ à la retraite à 64 ans", "on espère que le ciel sera illuminé", "c'est une autre approche, c'est très beau !", "c'est vrai que la retraite partant en lambeaux....c'est un bon jeu de mots !", peut-on entendre dans le cortège.

ⓘ Publicité

Parmi les manifestants, de nombreuses familles venues avec leurs enfants. © Radio France - Emma Steven

Une symbolique forte pour l'intersyndicale qui organise le rendez-vous, explique Olivier Laurent, le président de la branche métallurgie de la CFE-CGC dans le Territoire de Belfort : "C'est la chaleur au milieu de la nuit et de l'hiver C'est aussi l'espoir face à cette réforme dont quasiment personne ne veut. Tout le monde est très enthousiaste d'y participer".

Les manifestants ont défilé dans les rues de Belfort. © Radio France - Emma Steven

loading

Pour les syndicats, organiser une manifestation en soirée, c'est aussi une façon de mobiliser les salariés qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de travail. "Ceux qui ont d'autres priorités : les enfants, le pouvoir d'achat...peuvent nous rejoindre sans perdre de l'argent. C'est très important pour que le plus de personnes possible se mobilisent", explique ce délégué Force ouvrière-Métaux. Prochaine mobilisation dans trois jours, samedi 11 février. Un week-end cette fois, avec un objectif : mobiliser un maximum d'actifs.