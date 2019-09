Grève du 24 septembre : une manifestation à Amiens, quelles perturbations dans la Somme ?

Amiens, France

Menée par les syndicats CGT, FSU et Solidaires, une journée de grève est organisée ce mardi, contre la réforme des retraites. En cause, l'uniformisation de tous les régimes spéciaux, et l'instauration d'un système de retraite universel par points, voulu par le gouvernement d'ici 2025.

Dans le département de la Somme, la grève (qui commence dés ce lundi 19h), sera surtout du côté du transport ferroviaire. Selon la SNCF, 3 TER sur 5 seront en circulation dans notre région. Pour aller à Paris il n'y aura par exemple pas de train entre 8h23 et 12h36. Ce sera aussi un peu plus difficile que d'habitude le soir, le dernier train pour la Gare du Nord étant prévu à 18h38. En revanche, pas de difficulté annoncée à l'intérieur des villes : si vous prenez le bus à Amiens ou à Abbeville, la circulation restera normale toute la journée, selon les prévisions respectives d'Ametis et de la Baag (Bus d'Abbeville Agglomération).

Egalement des complications du côté des cantines scolaires

A Amiens ce mardi, 8 centres de restauration seront également fermés pour les élèves, dont celui du quartier Saint Roch, du Saint Pierre ou encore celui du Faubourg de Hem. Mais au-delà, le mouvement s'annonce peu suivi, notamment du côté des enseignants du premier degré : le syndicat majoritaire FSU-SNIUPP estime qu'il n'y aura "presque pas de gréviste." Du côté du syndicat Sud Education, il y aurait "10 à 20%" d'enseignants grévistes : l'estimation englobe ici à la fois les enseignants du premier et du second degré, ce qui explique cette différence de tendance.

Enfin, si une manifestation nationale est prévue à Paris, un cortège régional s'élancera à Amiens, avec un départ à 14h, devant la Maison de la Culture.