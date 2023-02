Réforme des retraites : une manifestation largement suivie dans les deux Charentes

Pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait du monde à manifester dans les deux Charentes. Difficile pour certains, notamment le personnel soignant de faire grève la semaine. Cette première journée de contestation organisée un samedi a donc été l'occasion pour beaucoup de venu grossir les rangs de la contestation. D'après les syndicats, ce sont plus de 26 000 personnes qui sont venu manifester en Charente et en Charente-Maritime. On attend encore l'ensemble des chiffres des autorités.

La Rochelle

A La Rochelle, le cortège s'est élancée à 14h30 depuis la gare sous un beau ciel bleu. Alors qu'on attend les chiffres de la police, les syndicats ont comptabilisé 14 000 manifestants. C'est peu ou prou les chiffres de la précédente mobilisation de ce mardi 7 février. 13 800 personnes avaient fait le déplacement selon l'intersyndicale.

Beaucoup de familles ont profité de ce samedi pour venir marcher et amener les enfants. Pour certains c'est d'ailleurs l'occasion de les "sensibiliser".

Ce quatrième jour de grève organisé un samedi a permis à Maxime et Isabelle accompagnés de leurs filles, Iris et Carmen de rejoindre la manifestation © Radio France - Lucas Bouguet

Dans les autres cortèges

A Royan, les syndicats ont compté entre 300 et 350 personnes, tandis que la police enregistre 150 manifestants. A Rochefort, ce sont 3.000 personnes qui ont fait le déplacement pour les syndicats, mille de moins pour la police. Les forces de l'ordre qui ont comptabilisé 3.300 manifestants à Saintes, contre 4.000 pour l'intersyndicale.

En Charente aussi il y avait du monde dans la rue. Dans la préfecture, ce sont environ 6.000 personnes qui ont été compté dans le cortège pour l'intersyndicale, 3.500 pour la police. A Cognac, on a compté environ 500 personnes. A La Rochefoucauld il y avait environ 350 personnes d'après les gendarmes.