Réforme des retraites : une mobilisation d'ampleur pour la cinquième journée de grève ?

Combien seront-ils à dire non à la réforme des retraites ce jeudi ? La cinquième journée de grève se situe en pleines vacances scolaires pour le Berry. Mais le weekend dernier, la mobilisation n'a pas vraiment faibli . France Bleu Berry fait le point sur les cortèges prévus dans l'Indre et le Cher et les perturbations dans les transports en commun.

Les syndicats organisent des rassemblements et manifestations dans sept villes différentes :

À Châteauroux, le rassemblement est prévu à 10 heures sur la place de la République

À Issoudun, le point de rendez-vous est sur la place du 10 juin à partir de 15 heures

À Bourges, la manifestation partira à 10h de la place Séraucourt

À Vierzon, le cortège s'élancera de la place Jacques Brel à partir de 10h30

À Saint-Florent-sur-Cher, les manifestants ont rendez-vous à 10h sur la place Jean Giraud

Et à la Guerche-sur-l'Aubois, rendez-vous à 10h30, place du Général de Gaulle

Des perturbations moins fortes dans les transports en commun

Dans ses prévisions de trafic, la SNCF annonce la circulation d'un Intercités sur deux sur la ligne POLT, qui passe par les gares berrichonnes. La fréquence de passage est la même sur le réseau régional : un TER sur deux.

Des perturbations aussi dans les transports en commun berrichons. Les bus de l'agglomération de Bourges tournent au ralenti. Un passage toutes les 40 minutes en moyenne sur la majorité des lignes. Les prévisions de trafic sont disponibles sur le site agglobus.com. Et un numéro vert est mis en place pour les usagers : le 0 800 007 009