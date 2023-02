Réforme des retraites : une mobilisation en famille à Montbéliard

Une poussette, le goûter et une pancarte. Dans le cortège qui s'élance ce samedi 11 février à Montbéliard, certains manifestants sont bien chargés. Parmi les 3 000 participants à la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des familles et des adolescents venus avec leurs parents. Christophe à l'habitude de manifester mais c'est une première pour ses trois enfants de 8, 4 et 1 an. Pour lui, organiser une manifestation le samedi est une bonne idée : "Ca permet de faire de la pédagogie : leur montrer comment ça se passe et surtout leur expliquer pourquoi c'est important d'aller dans la rue pour dire qu'on n'est pas content", explique-t-il en désignant son fils armé de maracas pour l'occasion.

Manifester le week-end, c'est aussi une façon de ne pas perdre de journée de travail et donc de ne pas perdre de salaire. Pas besoin non plus de faire garder les plus jeunes. Entraîné par sa mère, c'est la première fois qu'Antoine, 10 ans participe à une manifestation. "Je trouve ça assez drôle, les musiques et les slogans me font rire", sourit-il. Après les explications de sa mère et de sa maîtresse, c'est lui qui a tenu à participer. "Si me parents partent à la retraite à 64 ans, à quel âge est-ce que je vais partir moi ?", se questionne le jeune homme. "C'est justement parce que ce sont les jeunes qui vont avant tout être concernés qu'il faut qu'il soient dans la rue", renchérit ce père de famille. Sa fille de 17 ans est en week-end et même en vacances alors il l'a poussée à venir. Il espère que ce nouveau format permettra aux jeunes de rejoindre les cortèges.

Les syndicats espèrent qu'organiser des manifestations le week-end incitera plus de jeunes à se mobiliser. © Radio France - Emma Steven

Des gilets jaunes en marge du cortège

Mobiliser au-delà des syndicats, c'était l'enjeu principal de cette manifestation organisée un samedi. A Montbéliard, c'est une réussite pour Vladimir Djordjevic, le président de la CFTC dans le Territoire de Belfort : "C'est familial, il y a des sourires, la bonne humeur et ça fait plaisir. On espère que le gouvernement verra que dans les rues, c'est la société entière qui ne veut pas de cette réforme". Dans le cortège, les syndicats ont aussi été rejoins par une petite centaine de gilets jaunes. Ils sont restés en marge du cortège. Tous appellent pourtant à continuer la mobilisation et à se retrouver jeudi 16 février pour la cinquième journée de contestation.

