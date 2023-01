Réforme des retraites : une mobilisation "logique" pour le député de la majorité lorrain Philippe Guillemard

Au moins 12.000 manifestants ont descendu dans la rue , à Nancy, jeudi 19 janvier pour la première journée d'action contre la réforme des retraites . Un succès pour les syndicats, qui tablaient plutôt sur un cortège de 8.000 personnes. Mais pour le député Renaissance de la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle, Philippe Guillemard, cette mobilisation est "logique".

"C'est quelque chose qui avait été annoncé depuis des semaines, explique Philippe Guillemard sur France Bleu Sud Lorraine. Un certain nombre d'intervenants avaient indiqué, avant même d'ailleurs, qu'on ait des éléments sur cette réforme, qu'il y aurait une mobilisation."

Une réforme "indispensable"

Pour le député, l'ampleur du mouvement était donc attendue. En revanche la majorité n'exclut pas d'apporter des modifications à son projet de loi. "Je crois qu'elle traduit effectivement des inquiétudes qu'il va falloir prendre en compte. Mais je rappelle que le projet de réforme n'est pas encore examiné par l'Assemblée nationale et qu'il y aura un certain nombre de progrès, de changements et d'amendements."

Mais pas question pour Philippe Guillemard et son parti de plier, convaincu que ce projet de réforme est "indispensable". "Elle a pour but de sauver notre système de répartition, qui nous paraît plus équitable qu'un système par capitalisation". Le texte sera présenté lundi 23 janvier en Conseil des Ministres.