Réforme des retraites : une petite mobilisation à Limoges en attendant le 1er mai

C'était attendu. La 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a beaucoup moins mobilisé ce jeudi à Limoges avec environ 400 personnes. Il faut dire que la manifestation avait lieu à l'appel de la CGT uniquement et pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques.

Mais, près d'une semaine après la décision du Conseil Constitutionnel et la promulgation de la loi, les manifestants veulent maintenir la pression. Pour Emile, qui affiche 10 manifs à son compteur : "C'est bien de maintenir un petit mouvement social d'ici au 1er mai, parce que sinon ça faisait une période un peu trop longue sans mobilisation et je pense que l'état de colère serait redescendu un peu."

Occuper le terrain et montrer sa présence. C'est aussi ce que tente de faire Annie. Retraitée, elle est venue avec deux couvercles de casseroles et soutient le mouvement depuis le début : "Quand on ne veut pas vous entendre, il faut faire du bruit. Je ne comprends pas, nous n'avons jamais eu un président comme ça, qui n'écoute pas les gens. C'est pas possible. Et qui en plus les provoque. Il dit que les casseroles c'est pour faire la cuisine... Sans blague ! On est où là ? Il faut faire voir qu'on est là."

Pas forcément suffisant pour Eric. Ce partisan du Frexit aimerait que les choses aillent plus loin : "Chanter et manifester, ça ne sert à rien. Si le gens étaient un peu plus organisés, je ne parle pas forcément de violence, mais organisés à faire des actions plus radicales, ça pourrait peut-être ouvrir quelque chose."

Car Emmanuel Macron semble passer à autre chose, mais il n'en est pas question pour Emile : "Est-ce que c'est lui qui est passé à autre chose ou il veut qu'on passe à autre chose ? Mais nous, on ne passe pas à autre chose donc à voir si lui sera toujours ouvert à la discussion sur la réforme des retraites."

Pour Michèle, le président est "insolent". Elle aussi a presque fait toutes les manifestations à Limoges et espère beaucoup du 1er mai : "Ça va être dur, il va y avoir beaucoup beaucoup de monde et ça risque de faire mal." Elsa, employée à la Carsat du Centre-Ouest, la caisse de retraite, rajoute : "La population dans sa grande majorité ne veut pas de sa réforme, ça continue et je pense que ça va continuer encore longtemps. Prochain rendez-vous, le 1er mai, ça devrait être quelque chose d'historique."

En Haute-Vienne, la CGT appelle dores et déjà à une nouvelle journée d'action dans le département le vendredi 28 avril. Les modalités doivent être décidées ce lundi. En attendant la mobilisation intersyndicale du 1er mai où une manifestation partira à 10h du Carrefour Tourny à Limoges.

Un jeudi de la colère cheminote

Cette nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites s'est rajoutée à une "journée de la colère cheminote". En Haute-Vienne, un rassemblement a eu lieu à la gare de Saint-Yrieix-la-Perche.

Pour cette "journée de la colère cheminote", les manifestants ont posé une banderole interrogeant sur les choix politiques de la Région en matière de ferroviaire - © CGT Haute-Vienne

Car outre les retraites, les problématiques perdurent sur le ferroviaire explique Benoit Lematelot, de la CGT Cheminots et localement sur les TER : "Des travaux vont avoir lieu sur la ligne Nexon-Brive à partir du mois de juillet. Une partie, la rénovation de la voie est importante, mais l'autre partie, qui concerne la modernisation de la signalisation, est inutile voire contraire à l'intérêt général."