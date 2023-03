Réforme des retraites : une tension sociale au-delà du CPE dans le Nord Franche-Comté ?

Les opposants à la réforme des retraites peuvent-ils voir une lueur d'espoir dans les précédents conflits sociaux du Nord Franche-Comté ? Si le texte a bien été voté par l'Assemblée nationale, le projet de loi reste menacé par la pression de la rue, à la veille de la 9e journée de grève interprofessionnelle ce jeudi 23 mars.

Les lycées dans la mobilisation contre le CPE

Le contexte rappelle la mobilisation contre le CPE. D'abord voté par le Sénat et l'Assemblée Nationale sous la majorité UMP de Jacques Chirac, le contrat première embauche pour les moins de 26 ans a ensuite été modifié le 31 mars 2006 par le président de la République en exercice. Dans une allocution télévisée, le chef de l'Etat de l'époque a selon ses mots, "dénoué la situation en respectant l'intérêt national avec deux modifications de la loi qui ont fait débat."

20 heures le journal : [émission du 31 Mars 2006]

Accusé de renforcer la précarité des jeunes salariés, destiné à stimuler le travail des moins de 26 ans, le CPE comportait initialement une période d’essai sur deux ans pendant lesquels l’employeur pouvait licencier son salarié sans motif), le contrat première embauche a été amendé à l'issue de nombreux blocages de lycée, dont des établissements à Belfort et Montbéliard. Les blocages ont été accompagnés dans toute la France par des manifestations, terminées parfois par des heurts avec la police.

Une tension sociale plus forte autour de la réforme des retraites

La période actuelle rappelle des souvenirs à Martial Bourquin, l'actuel maire socialiste d'Audincourt s'était mobilisé au printemps 2006 pour demander le retrait de la loi CPE. L'ancien sénateur du Doubs implore aujourd'hui Emmanuel Macron d'en faire de même en abandonnant son projet de loi très contesté, "dans un esprit de concorde."

Après huit journées de mobilisation, le constat est le suivant : la mobilisation dans le Nord Franche-Comté est plus forte qu'au moment de la grogne sociale contre le CPE. Le nombre de grévistes est plus important, tout comme la diversité des professions dans les différents cortèges, avec par exemple "plus d'enseignants du premier degré" note Philippe Viollet, le secrétaire de l'alliance syndicale du SNES-FSU dans le Territoire de Belfort en 2006.

Au-delà de la diversité des métiers représentés dans les manifestations, les élus redoutent une situation bien plus à risques au printemps 2023, avec la perspective d'une mobilisation massive des lycéens... celle qui avait fait plier le gouvernement du Premier ministre Dominique de Villepin au moment du CPE. Mais la situation est déjà plus tendue : en 2006, "il n'y avait pas les émeutes urbaines" note le maire de Belfort et ancien député de la majorité UMP Damien Meslot, en faisant référence aux débordements récemment observés dans plusieurs villes françaises.

Les chiffres de la neuvième journée de mobilisation ce jeudi 23 mars seront observés dans le Nord Franche-Comté au lendemain de l'interview télévisée du président Emmanuel Macron, qui reste pour l'instant en faveur d'un maintien de la réforme des retraites.