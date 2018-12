Réforme du bac : blocage total du lycée Arcisse de Caumont à Bayeux

Normandie, France

Blocage total ! C'était l'objectif d'une vingtaine d'enseignants rassemblés ce vendredi matin à Bayeux devant le lycée Arcisse de Caumont. L'occupation a débuté vers 7h30. Les professeurs estiment que la réforme du bac dans notre région va créer des inégalités. Le rectorat a dévoilé cette semaine la carte des spécialisations des lycées normands à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ce document précise la liste des matières bientôt facultatives qui seront enseignées dans chaque établissement.

Cette réforme s'appliquera aux élèves de première et prévoit un tronc commun avec sept matières obligatoires. Les élèves auront aussi à choisir trois spécialités parmi une liste de douze matières. C'est là que le bât blesse. Les mathématiques, les sciences économiques et sociales ou encore la physique-chimie seront enseignées presque partout.

#RéformeDuLycée Carte des spécialités : moins de choix pour les élèves et petits lycées en danger. Par @FredRolet@SNESFSU à la tribune de la conférence #SNESdesintoxpic.twitter.com/d5e8zVmaSl — SNES-FSU (@SNESFSU) December 19, 2018

à lire Réforme du bac : le lycée maritime de Cherbourg rejoint la contestation

D'autres spécialités seront clairsemées dans la région. C'est le cas des "Sciences de l'ingénieur" proposées dans seulement trois lycées dans le Calvados et trois autres dans l'Orne. Autre exemple de la cassure zone urbaine et zone rurale : la spécialisation "Arts" proposée dans sept établissements de l'agglomération caennaise et seulement deux autres à Falaise et Vire.

Dans le reste du Calvados, pour les élèves du Bessin ou du Pays d'Auge sensibles à l'apprentissage de cette spécialité "Arts", leur scolarité passera par de longs trajets ou la vie en internat, et pour leurs familles des efforts financiers supplémentaires.