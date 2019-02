Réforme du bac : la langue corse dans tous ses états

Ajaccio, France

« La langue Corse est un patrimoine, pas une option. »

C’est derrière ce mot d’ordre que se sont mobilisés lycéens et tudiants, répondant favorablement à l’appel lancé par le collectif « Parlemu Corsu. » Plusieurs établissements ont fait l’objet de blocages. Des dizaines de personnes se sont également rassemblées devant la préfecture de Corse à Ajaccio. A travers cette journée de mobilisation, tous entendaient dire « NON » à la réforme du baccalauréat, réforme qui ferait baisser le coefficient du Corse et le reléguerait au rang des options. Michel Leccia, porte-parole du collectif Parlemu Corsu évoque cette jeunesse qui se mobilise. « Nous attendons de nos élus qu’ils soutiennent la revendication des jeunes. Nous entendons porter plus loin notre message avec de plus en plus d’associations de jeunes. Tous porteront le même message : « la langue corse doit être obligatoire dans les écoles ». On se demande pourquoi la revendication n’est plus portée. La Collectivité de Corse ne tape pas suffisamment fort sur la table. _Il faut que l’Etat cède_. »

Et côté élus justement, Mattea Casalta, conseillère territoriale nationaliste du PNC, représentait la majorité. Elle a rendu à cette occasion hommage au travail des associations et elle concède qu'il est possible de faire plus au niveau politique.

