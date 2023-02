Réforme des retraites : la carte de la mobilisation dans le Gard

Avec la réforme de la Bouvine, c’est l’autre réforme contre laquelle les Languedociens vont défiler, ce samedi : celle sur les retraites. Pour le coup, l’intersyndicale n’appelle pas à la grève, mais à défiler. Plusieurs manifestations sont donc prévues, notamment dans le Gard :

Le matin :

- 10h à Alès, au niveau du rond-point du quai du Mas.

- 10h à Uzès, devant la mairie.

- 10h30 à Bagnols-sur-Cèze, devant le monument aux morts.

- 10h30 à Sommières, devant la mairie.

L’après-midi :

- 13h à Ganges, devant la mairie.

- 14h30 à Nîmes, devant la mairie.

Un second souffle ?

Après un léger essoufflement de la mobilisation, ce mardi, l’intersyndicale espère faire le plein dans les rues, ce samedi, jour de week-end. Il pourrait donc y avoir plus de familles dans les cortèges. Et il y aura sans doute aussi des manifestants, fraichement syndiqués. En effet, depuis la mi-janvier, les syndicats constatent une hausse au niveau des adhésions au niveau national : + 10 000 pour la CFDT, 7 000 pour la CGT, ou encore plus de 5 000 pour Force ouvrière.

Dans le Gard, Aïcha Abhilil, par exemple, a décidé de rejoindre la CGT. Elle en a même fait une affaire de famille : « Je suis depuis peu mama, et je n’ai pas envie de me battre pour leur laisser des acquis sociaux », explique la fonctionnaire

