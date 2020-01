Réformes des retraites : à quoi faut-il s'attendre pour cette semaine de rentrée ?

La grève contre la réforme des retraites entre ce samedi 4 janvier dans sa 31e journée, un record pour un blocage en continu des transports depuis plus de 30 ans, mais le dialogue de sourds entre exécutif et syndicats semble bien installé.

La trêve des fêtes de fin d'année s'est traduite par une amélioration progressive des transports au fil des jours. Pour les retours de vacances ce week-end, la SNCF prévoit de faire circuler deux TGV sur 3. Les prévisions du lundi 6 janvier sont connues ce vendredi.

Multiplication des appels à la grève et reprise des concertations

3 janvier

Des syndicats de professions libérales (infirmières, kinésithérapeutes...) ont appelé à des actions à partir de ce vendredi 3 janvier.

6 janvier

Les avocats se lanceront également dans la bagarre lundi. Le Conseil national des barreaux, qui représente les 70.000 avocats français, appelle à durcir la grève contre la réforme des retraites, avec des actions de blocage dans les tribunaux à partir de lundi.

Le Spaf, syndicat de pilotes (deuxième syndicat représentatif chez Air France) appelle à la grève lundi et mardi. Deuxième syndicat représentatif pour les hôtesses et stewards d'Air France, le SNGAF appelle les personnels navigants à se mettre "tous en grève" de lundi à jeudi, et lance aussi un appel à manifester "dans les rues" et à "descendre des nuages".

7 janvier

Et à partir de mardi, la CGT-Chimie a appelé à un durcissement du mouvement, avec des blocages de raffineries, terminaux pétroliers et dépôts pendant quatre jours.

Le mardi 7 janvier signe aussi la reprises des concertations entre les organisations syndicales et le gouvernement, prié par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français de trouver un "compromis rapide". Il s'agira essentiellement de chercher des portes de sortie avec les syndicats réformistes CFDT, CFTC et Unsa. Mardi également, l'Unsa ferroviaire décidera si elle reprend la grève qu'elle avait décidé d'interrompre pendant les fêtes de fin d'année.

9-10-11 janvier

La première des journées d'actions annoncées sera le jeudi 9 janvier, à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et des organisations de jeunesse qui réclament le retrait de la réforme. La CFDT n'a pas appelé dans l'immédiat à y participer. Seule la journée du 9 était prévue à la base, mais l'intersyndicale a appelé vendredi à la mobilisation le 10 et le 11.

Un appel à manifester dans tout le pays concerne la journée du 11 janvier. Ce sera un samedi, une première.

Thierry Defresne, délégué syndical central chez Total, évoque un éventuel arrêt de production des raffineries, en fonction de l'ampleur de la mobilisation lors de ces trois journées d'actions. La secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher a jugé "illégal" ce type de blocage.

La Fédération nationale des ports et docks CGT a aussi appelé à une opération "ports morts" le 9 janvier.

La SNCF prévoit une amélioration du trafic TGV

Au vu de ce calendrier chargé, le trafic SNCF devrait de nouveau être très perturbé. Vendredi, l'entreprise a cependant annoncé une amélioration en ce qui concerne les TGV, avec une moyenne de trois TGV INOUI sur quatre assurés à compter du 5 janvier. Le trafic sera normal sur Paris - Lille et Paris - Rennes, quasi normal sur Paris - Strasbourg, Paris - Lyon, Paris - Marseille et Paris - Bordeaux.

L'entreprise fournira des prévisions plus fines, au jour le jour.