VIDEO - Réformes des retraites : Fin de manifestation perturbée à Prades

Ce premier cortège contre la réforme des retraites à Prades s'est terminé sur une intervention contestée des forces de l'ordre, ce jeudi 23 mars. Selon l'intersyndicale pas moins de 750 personnes y ont participé. Après un défilé bon enfant dans les rues de la capitale du Conflent, les manifestants doivent se séparer devant l'EHPAD Guy Malé comme déclaré en préfecture. Un groupe poursuit la marche pour atteindre le rond-point du Super U à 900 mètres de là et instaurer un barrage filtrant sur la RN116. A l'approche du carrefour les gendarmes barrent la route, le cortège sera dispersé à coup de spray au poivre.

Premier cortège contre la réforme des retraites à Prades

Rassemblés devant la sous-préfecture à 10h30, les manifestants défilent dans le cœur de ville et doivent terminer leur parcours devant l'EHPAD Guy Malé. Dans le cortège beaucoup de familles originaires du Conflent mais aussi du Haut Conflent qui profitent d'un rendez-vous proposé plus près de chez eux. "C'est très important qu'à Prades aussi on se mobilise. Il faut montrer que même dans les petites villes on est en colère." Jusqu'ici la mobilisation avait consisté en des barrages filtrants sur la RN116. Il y'a aussi des "primo manifestants", comme Xavier 49 ans, habitants de Prades : " les 64 ans ça m'offusquait déjà, mais alors là, le 49.3, passer comme ça c'est un déni de démocratie. C'est ça qui m'a décidé à venir manifester, il [Emmanuel Macron, NDLR] se fiche carrément du monde !"

Dans les rues de Prades, beaucoup de commerçants sortent sur leur pas-de-porte pour voir passer le cortège. Cynthia est salariée à la Crêperie du centre et elle se réjouit de voir tant de monde répondre à l'appel à manifester " C'est bon signe ! Ils ont bien raison, j'ai mon mari qui défile, je viens de voir passer mes tantes, si je pouvais j'y serais avec eux ."

Du spray au poivre pour disperser les manifestants

Le défilé arrive sur le parking de la Basse. Les représentants syndicaux annoncent la fin de la manifestation, du moins la fin du parcours déclaré en préfecture. Mais un groupe de manifestants décide de poursuivre la route vers le rond-point de la RN 116. Objectif : installer un barrage filtrant temporaire. En Conflent déjà trois actions de ce type ont déjà eu lieu sur la nationale, dont un, le week-end dernier à Villefranche-de-Conflent.

Sur la route d'Eus, les forces de l'ordre ont installé leurs véhicules pour empêcher le passage. Sauf qu'une ambulance se présente, une partie des manifestants en profite pour franchir le barrage, dans la bousculade, un gendarme tombe à terre. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre auraient fait usage de spray au poivre pour disperser le groupe.

Sous les jets, beaucoup d'enfants, dont Lila 6 ans, elle était venue avec sa maman. "Je ne vois pas à quel moment ça aurait pu être justifiable!" s'emporte la mère de famille. "On était tranquillement en train d'avancer, il y avait beaucoup d'enfants, on est à Prades c'était une manifestation très familiale. C'est aberrant."

De leur côté les forces de l'ordre expliquent que pendant la bousculade plusieurs des militaires se seraient "retrouvés à terre, pris à partie, au risque de se faire piétiner". Et que dans ces circonstances l'usage du spray au poivre était "nécessaire". "J'aimerai bien voir les flics qui ont été piétinés" lâche Julien, peu convaincu par les justifications des gendarmes. Le commandement déplore que "le vent ait propagé le spray et que cela ait affecté des enfants".