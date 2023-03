Réformes des retraites : le Berry se mobilise pour cette dixième journée de grève et de manifestations

Les Français continuent la mobilisation contre la réforme des retraites avec une dixième journée de manifestations partout en France. Le texte a été adopté via l'article 49.3, un passage en force dénoncé par les syndicats et les partis d'opposition, mais le Conseil Constitutionnel pourrait censurer une partie du texte .

Lors de la dernière journée de mobilisation le 23 mars, ils étaient 10 000 selon les syndicats et 6 500 selon la police à Châteauroux, et 8 000 selon les syndicats et 4 300 selon la police à Bourges.

Aujourd'hui, 10 rassemblements sont prévus dans le Berry : pour l'Indre, à 10h à Châteauroux, à 15h à Issoudun, à Argenton-sur-Creuse et à La Châtre, et à 16h30 au Blanc, et pour le Cher, à 10h à Bourges et à Saint Amand-Montrond, et à 10h30 à Vierzon, à Saint-Florent-sur-Cher et à La Guerche-sur-l'Aubois.

L'essentiel à retenir

La mobilisation a commencé tôt ce matin dans le Cher : des barrages filtrants avaient été mis en place à Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, à l'entrée de l'A71.

: des barrages filtrants avaient été mis en place à Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, à l'entrée de l'A71. Des perturbations sont à prévoir sur Agglobus : les lignes 7 et 17 ne circulent pas, idem pour les navettes du centre-ville, et le trafic des cars scolaires risque d'être perturbé. Détails à retrouver sur AggloBus.fr .

Confettis et ballons à Châteauroux

Pluie de confettis sur le cortège, jetés depuis le toit du parking Diderot à Châteauroux. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Le cortège dans la rue de la République à Châteauroux. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

A Bourges, beaucoup de jeunes dans le cortège

Des étudiants en école d'art ont rejoint le cortège berruyer. © Radio France - Michel Benoît