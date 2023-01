Réformes des retraites : réaction des syndicats du Limousin en colère

La première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé ce lundi soir les contours de la nouvelle réforme des retraites. Parmi les nouvelles mesures : le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, un allongement des durées de cotisation à 43 ans dès 2027, le dispositif "carrières longues" révisé, une revalorisation des retraites, et la fin des régimes spéciaux.

ⓘ Publicité

Les syndicats limousins en colère

"J'ai ressenti une colère assez importante quand j'ai pensé à ma situation personnelle : je viens d'apprendre qu'il va falloir que je travaille un an de plus. Je suis aussi très en colère pour mes enfants. Mon fils aîné fait un apprentissage en maçonnerie et ma fille fait des études et c'est fort probable qu'ils subissent ce report d'âge légal de départ à la retraite" s'exaspère Sylvain Roch, secrétaire général départemental de la CGT en Corrèze.

"Un beau paquet cadeau pour nous faire avaler la pilule"

"On nous a fait un beau paquet cadeau pour essayer de nous faire avaler la pilule de cette réforme des retraites qui est totalement injuste pour les salariés. On sait pertinemment aujourd'hui qu'un actif sur deux n'est déjà plus en emploi à 62 ans : soit parce qu'il a perdu son emploi ou parce que la personne est en maladie ou en invalidité. Quelle logique de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans alors qu'on sait pertinemment que plus on avance en âge, plus il est difficile d'être en emploi ? Alors, on a eu tout un laïus dans la présentation sur le travail des seniors. Mais je pense que notre gouvernement ne travaille pas dans les entreprises et ne connaît pas la réalité dans les entreprises sur l'emploi des seniors" estime Laurence Stien, secrétaire générale départementale de FO en Haute-Vienne.

"Cette proposition de réforme va fracturer les Français"

La CFDT du Limousin rappelle que l'organisation est opposée depuis le début à tout report de l'âge légal de départ à la retraite. "Elle met en difficulté des salariés qui aujourd'hui travaillent dans des entreprises. Et on le voit dans la métallurgie où toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir travailler plus longtemps. Cette proposition de réforme, elle va fracturer les Français, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La question du pouvoir d'achat, la question de l'accès aux soins, la question de l'accès au logement, ce sont des choses qui préoccupent beaucoup plus les Français et c'est un sujet supplémentaire qu'on nous met sur la tête. Il y a déjà un mécontentement, les salariés sont sous tension et ce sujet-là, il vient rajouter une couche. On sent qu'il va y avoir une forte mobilisation et la CFDT sera" explique Jean-paul Parrot, secrétaire général de la CFDT Métallurgie en Limousin.

Journée de mobilisation le 19 janvier

Toutes les organisations syndicales de Corrèze (CFDT, Solidaires, FSU, CGC, CFTC, FO...) se réunissent cette après-midi avec l'organisation de jeunesse, la MNL, pour décider de leurs actions.

A l'échelle nationale c'est décidé, les syndicats annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier prochain.