Refuge saturé et hausse du nombre d’animaux blessés, la SPA de Marlioz lance un appel à l’aide

Dans l’infirmerie de la SPA de Marlioz, Morgane jette un œil plein de tendresse sur ses pensionnaires. "Là on a Sushi, un petit matou retrouvé blessé au niveau du bassin et de la patte avant." Ces animaux blessés, surtout des chats, sont de plus en plus nombreux et le local consacré aux soins affiche presque complet. "On en récupère beaucoup en ce moment mais on ne sait pas pourquoi, explique la jeune femme. Ils arrivent dans les cliniques vétérinaires qui ensuite nous contactent."

Appel aux dons

Souhaitant sauver un maximum de ces compagnons à quatre pattes, la SPA de Marlioz autorise les soins dans presque tous les cas. Et elle voit ses factures s'envoler. "Les opérations, les médicaments… la semaine dernière nous en avons eu pour 8 000 euros de frais vétérinaires rien que pour les chats", détaille la directrice du refuge. "Ce sont des animaux que nous avons envie d’aider alors on les fait soigner mais là…. nous aussi nous avons besoin d’aide", poursuit Lucille Cons.

En fin de semaine dernière, la SPA de Marlioz a lancé sur sa page Facebook un appel aux dons . Ce lundi 7 août, elle a déjà récolté près de 8 000 euros.

L'inflation fait aussi grimper le nombre d'abandons

Les abandons d'animaux sont en hausse et les adoptions en baisse cet été, alarme la SPA. L'association de protections des animaux indique ce lundi à France Bleu que les 63 refuges sont saturés avec 8.279 animaux pris en charge au 31 juillet. Un chiffre en hausse par rapport à un été classique où 7.500 animaux sont habituellement recueillis en refuge.

Un phénome constaté à la SPA de Cluses. Et l'inflation qui concerne également les soins vétérinaires et les aliments pour animaux n'arrange rien. "Nous avons calculé que l'entretien d'un animal coutait 650 euros par an à la SPA, aujourd'hui c'est 940 euros", se désole la directrice du refuge de Cluses. "Plusieurs fois par jour, nous recevons des appels ou des courriels de personnes nous demandant une prise en charge", ajoute Anne-Sophie Perillat qui craint de plus en plus d'abandons.

loading