Les refuges de la SPA sont saturés, depuis quelques semaines. La période des vacances est toujours difficile pour les animaux de compagnie et les cages sont pleines de gros toutous en mal de maître. Mais, avec les fortes chaleurs, les chiens sont particulièrement fragilisés. Les promenades se font plus rares car le bitume brûlant risquerait d'abîmer leurs coussinets. Du coup, ils restent enfermés plus longtemps, dans leurs cages couvertes de taule ondulée surchauffée.

Les cages sont arrosées plusieurs fois par jour

Pour rafraîchir l'atmosphère, les employés et les bénévoles du refuge, arrosent le sol et le toit des cages, plusieurs fois par jour. Mais, les animaux, en manque d'exercice, sont agacés, pour certains, abattus, pour d'autres. D'autres activités que les promenades leur sont proposées, mais cela ne remplace pas une course dans l'herbe fraîche.

un chien du refuge SPA de Gennevilliers © Radio France - Sylvie Charbonnier

Quelques conseils pour nos chiens pendant cette canicule

Pour rafraîchir votre chien, l'idéal, c'est un bon bain ou une douche au jet d'eau. Mais attention au choc thermique : toujours commencer la douche froide par le train arrière et pas par la tête. Evitez les promenades au plus chaud de la journée. Le sol emmagasine la chaleur et devient brûlant, ce qui risque de provoquer des lésions au niveau des coussinets. Des petites chaussettes spéciales peuvent être utilisées pour protéger les pattes, comme en hiver sur la neige. Choisissez les coins ombragés et bien sûr, n'oubliez pas de donner de l'eau à volonté. Comme nous, les chiens risquent la déshydratation.

un chien en attente de maître au refuge SPA de Gennevilliers (92) © Radio France - Sylvie Charbonnier

Les abandons se sont multipliés ces dernières semaines

Les quatre refuges d'Ile de France, Orgeval (Yvelines), Vaux-le-Pénil (Seine et Marne), Chamarande (Essonne) et Gennevilliers (Hauts de Seine) tirent tous la sonnette d'alarme. Depuis début juillet, le nombre des abandons a explosé. Ce sont 1 500 animaux, chats et chiens confondus, qui s'entassent dans les 1 300 places des refuges franciliens. A Gennevilliers, juste au mois de Juillet, ce sont 175 chats et 90 chiens qui ont été recueillis. Cela représente une augmentation de 6,5 % pour les chiens, depuis 2015 et de 20 % pour les chats.