Dijon : le Refugee Food Festival, un tremplin vers l'emploi ?

A partir du lundi 13 juin 2022, le Refugee Food Festival revient pour sa troisième édition dijonnaise. Jusqu'au samedi 18 juin 2022, six cuisiniers réfugiés seront accueillis dans six restaurants de la ville. Une bonne façon de mettre en valeur leurs compétences, et pourquoi pas d'obtenir un emploi.

La troisième édition du Refugee Food Festival commence lundi 13 juin 2022, à Dijon. Cette année, six restaurants jouent le jeu : chacun va accueillir un cuisinier réfugié pour une soirée. Ils pourront faire découvrir les spécialités culinaires de leur pays d'origine. Au programme, spécialités éthiopiennes, afghanes, ukrainiennes, congolaises ou irakiennes. L'objectif pour les cuisiniers, c'est aussi de montrer leur talent culinaire. Ces six participants ont tous pour objectif de travailler dans le domaine de la restauration. Ce festival est un tremplin pour eux, pour se faire connaitre, mais pas seulement puisque les organisatrices pourront les mettre en contact avec des potentiels restaurateurs intéressés par leur candidatures.

Un accompagnement vers des emplois

Créé en 2016, le Refugee Food Festival a deux objectifs : sensibiliser à la cause des réfugiés, et les aider à obtenir un emploi dans le domaine de la restauration. Un objectif atteint pour un des participants de l'édition dijonnaise 2021, qui a été embauché dans le restaurant qui l'avait accueilli. Les participants sont également accompagnés après le festival explique Joséphine Damidot, l'une des co-organisatrices : "notre rôle c'est de les suivre tout au long du parcours, le festival est un temps fort pour mettre en valeur leurs compétences en matière de cuisine. Suite au festival, nous pouvons faire le lien avec des restaurateurs qui auraient des besoins en recrutement dans la région et à Dijon particulièrement."

Une méthode qui pourrait faire ses preuves au restaurant La Menuiserie. Pour la première fois, l'équipe participe au festival et accueille Amsha Mourad, une cuisinière irakienne. L'équipe d'Antoine Barré-Foncelle, le directeur du restaurant, est pour l'instant complète, mais il n'exclue pas d'embaucher Amsha dans un futur proche : "Amsha nous a déjà sollicité pour faire les stages de sa formation, on l'accueillera avec plaisir. Pour plus tard, c'est un vivier de personnes formées et qui ont envie de partager et d'arrêter de faire une restauration bateau".

La collaboration force aussi à l'originalité : samedi 18 juin 2022, Amsha et l'équipe de la Menuiserie proposeront un mélange de plats irakiens et classiques de la carte du restaurant. Une expérience enrichissante pour tout le monde estime Antoine Barré-Foncelle : "Cela nous permet d'aller chercher des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Je pense aux dates, je crois que c'est la première fois qu'on en achète".

Pourquoi ne pas voir plus grand?

Parmi les six participants de cette édition 2022, certains font de la cuisine depuis toujours et se verraient bien ouvrir un restaurant à Dijon. C'est le cas de Rauf Mardan. Arrivé en France en 2019, cet afghan n'en est pas à sa première préparation de repas : "j'ai toujours cuisiné, en Afghanistan, je travaillais avec des chefs.". En 2021, il a participé à la formation Sésame. Réservée aux réfugiés, elle forme au métier de commis d'office mais donne aussi des cours de français. Une formation de six mois, dont Rauf est sorti en décembre 2021.

Grace à ce festival, il espère trouver du travail dans un restaurant sur Dijon, mais il ne compte pas s'arrêter là : "plus tard, j'aimerais ouvrir un restaurant, en mélangeant la cuisine française et afghane". En attendant, il cuisinera mercredi soir, au Parapluie, un repas de spécialités afghanes.