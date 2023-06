Refugee Food Festival : "un super moment de partage" entre des réfugiés et des chefs cuisiniers tourangeaux

Pour la première fois à Tours, se déroule du 11 au 15 juin, le Refugee Food Festival. L'évènement culinaire et solidaire, né à Paris en 2016, qui se tient dans 13 autres villes de France, a pour objectif de faire changer les regards portés sur les personnes réfugiées. Dans différents restaurants de la ville, tout au long de la semaine, des chefs cuisiniers tourangeaux mettent sur pied, avec des personnes exilées, un menu où se mélangent les saveurs et savoir-faire de chacun.

ⓘ Publicité

Plusieurs duos se sont ainsi formés pour l'occasion, à l'instar de Romuald Savatier, chef au restaurant Le petit Patrimoine de la rue Colbert et Ghiass Almasri, un Syrien, en exil en France depuis 2016. "J'ai trouvé que c'était un super concept. Cela permet vraiment d'aider les réfugiés, les personnes à retrouver l'amour de ce métier de cuisinier", explique le chef Romuald Savatier. Une participation intéressante également par la "fusion" entre la cuisine traditionnelle tourangelle et la cuisine du monde selon le professionnel.

Une fusion culinaire et humaine

"Je ne connaissais pas la cuisine syrienne. Ghiass m'a fait découvrir des choses. On s'est bien amusé sur le menu. On aura notamment en entrée des petites feuilles de vignes farcies à la crème de chèvre de Sainte-Maure-de-Touraine [...] En plat, du bœuf braisé à la Syrienne et des beignets de boulgour à l'aubergine, caviar d'aubergine et aubergine à la menthe", décrit le chef. Le dessert syrien sera réalisé lui, par Ghiass Almasri. L'homme était en effet, un chef pâtissier à Damas, avant de passer un CAP pâtisserie en France.

Les deux cuistots présenteront leur menu ce mercredi 14 juin aux 30 clients du restaurant, Le petit patrimoine . Avec cette expérience, Ghiass espère bien se faire connaître et ainsi réaliser son rêve, celui d'ouvrir son food truck. En attendant, à la fusion culinaire s'ajoute un vrai lien humain qui s'est tissé entre les deux hommes.

loading