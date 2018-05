Les adoptions sont en baisse à la SPA. Depuis le début de l'année 2018, la Société protectrice des animaux constate un recul de plus de 10% qui touche l'ensemble des refuges en France, quels que soient les départements. Invitée de franceinfo ce dimanche, la présidente bénévole de l'association, Natacha Harry, lance un appel à la mobilisation auprès des amis des chiens et des chats.

"C'est vraiment un phénomène national qu'on n'arrive pas à s'expliquer", explique-t-elle, d'autant que les adoptions étaient en hausse régulièrement depuis ces cinq dernières années. Il y aurait actuellement entre 9 et 10 000 chiens et chats dans les refuges de la SPA et ils y restent plus longtemps.

A l'approche des grandes vacances, "une période très forte en matière d'abandons", la SPA se demande comment elle va faire pour accueillir tous les animaux dans des refuges "à saturation quasiment partout". Natacha Harry lance donc un appel aux Français pour qu'ils viennent prendre en charge un animal, tout en rappelant que l'adoption est "un acte engageant, raisonné". "Si nous ne sommes pas en capacité de les accueillir", s'inquiète la présidente de la SPA, chiens et chats "vont finir en fourrière".