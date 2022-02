Réfugiée à Amiens, cette famille afghane a fuit les talibans

Une famille afghane de nouveau réunie, à Amiens. Abdulwakil Mahmoodi, le père, est réfugié en Picardie, depuis 5 ans, mais sa femme et leurs trois filles n'avaient jusqu'ici pas pu fuir leur pays en guerre. Le retour au pouvoir des Talibans il y a six mois a précipité les choses.

Il y a six mois, les talibans reprenaient le contrôle de l'Afghanistan, entraînant un exode massif et le retour de la charia, imposée notamment aux femmes. Abdulwakil Mahmoodi, 34 ans, réfugié en France depuis 2016, vient tout juste de faire sortir sa femme et ses trois filles de leur pays. De nouveau rassemblée après des années de séparation, la famille Mahmoodi vit à Amiens.

Reportage chez la famille Mahmoodi Copier

Le père avait lui été contraint de quitter l'Afghanistan en 2016. Travaillant pour l'armée, il est devenu une cible pour les fondamentalistes qui regagnaient du terrain. "Ils ont tué deux de mes collègues et après, j'ai du m'enfuir", se souvient Abdulwakil. Mais impossible pour lui d'emmener son épouse, Fawzia, enceinte de plusieurs mois et leurs deux filles, Behista et Shabnan.

Situation impossible avec les talibans

Au terme de six mois de traversée de l'Asie puis de l'Europe, Abdulwakil arrive en France. D'abord à Calais, dans la jungle. Un souvenir "stressant", pour le jeune homme. Il obtient le statut de réfugié et cherche à tout prix à faire valoir le regroupement familial, mais les démarches sont lentes et fastidieuses.

Reportage chez la famille Mahmoodi Copier

Avec le retour des talibans, la situation s'est largement empirée. Abdulwakil raconte comment sa fille aînée a été expulsée plusieurs fois de force de l'école. Comment sa femme a été contrainte d'abandonner son travail. Face à la menace, elles ont décidé de partir, d'abord direction l'Iran. Avant d'obtenir un visa pour la France à la fin du mois de janvier. La famille se sent désormais en sécurité à Amiens. Ce lundi, les filles feront leur rentrée à l'école. Ils attendent également d'emménager dans un appartement plus grand que l'actuel studio de 15m2 où ils vivent tous les cinq.