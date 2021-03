Réfugiée en Creuse et menacée d'expulsion, Yolande a finalement obtenu son titre de séjour

Yolande et Sandrine espèrent que la préfète de la Creuse accordera un recours gracieux à titre humanitaire.

Depuis fin janvier, et l'annulation par la Préfète de la Creuse de son obligation de quitter le territoire français, on sentait que le dénouement allait être heureux pour Yolande. Cette femme congolaise de 39 ans vit en Creuse depuis quelques années, après un parcours chaotique.

Pour la soutenir et demander à la Préfecture sa régularisation, une centaine de personnes s'étaient réunies fin janvier à Guéret. L'appel a manifestement été entendu puisque Yolande a reçu ce lundi 15 mars son titre de séjour. Elle peut donc rester en France et se lancer dans son projet professionnel de maraîchage.

Après avoir reçu son titre de séjour, Yolande a envoyé un petit mot pour remercier toutes les personnes qui l'ont aidé, notamment "tous les creusoises et creusois qui ont pu m'accueillir et m'accepter dans ce beau département. Enfin je pourrais vivre en liberté, en sécurité et en paix dans la Creuse".