PHOTOS - L'Iran dans les assiettes des collégiens de Creully pour le Refugee Food Festival

Javad Arianeseresht, un chef cuisinier réfugié iranien, a concocté un repas pour les jeunes dans le cadre de la semaine du prix Bayeux. Une manière de faire connaître sa culture pour casser les préjugés.

Sensibiliser les nouvelles générations à la situation des réfugiés en France avec un repas. C'est le but des déjeuners organisés depuis lundi dans les cantines du Calvados pour la semaine du prix Bayeux des correspondants de guerre. Cette fois, Javad, un chef iranien, a pris le contrôle des fourneaux du collège de Creully pour régaler les plus jeunes.

Casser les préjugés

"J'entends beaucoup de choses négatives sur les réfugiés, mais pour moi, ils ont toute leur place ici", assure Axel, un collégien qui regarde son plat de riz iranien et sa brochette de poulet au citron avec envie.

"Ce repas, il nous sert à mieux connaître l'origine des réfugiés et me donne envie de poser plein de questions au chef, comme savoir où et quand il a appris à faire tout ça", ajoute le jeune. Quatre-cents repas préparés en une matinée avec un but bien précis : faire connaissance pour mieux vivre ensemble

Un peu d'Iran dans la cantine de Creully

Le menu atypique affiché dans la cantine de Creully. © Radio France - Victoria Koussa

Les assiettes des collégiens de Creully bien plus colorées que d'habitude. © Radio France - Victoria Koussa

Une salade iranienne et une crème en dessert. © Radio France - Victoria Koussa