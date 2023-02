Réfugiés à Penmarc'h, Oxanna et sa famille se reconstruisent une vie

Il y a un an, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Depuis, selon le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés, 8 millions des personnes ont fui le pays. 120.000 ont trouvé refuge en France, donc près de 5.000 en Bretagne. Parmi eux, Oxanna et sa famille. Tôt ce matin du 24 février 2022, l'immeuble où ils habitent est détruit à Kharkiv. Par chance, ils sont absents. Dès le 11 mars, Oxanna, Sergueï et leurs deux filles arrivent en France. Depuis, ils se reconstruisent une vie à Penmarc'h.

350 jours d'une vie bouleversée

350 jours. 11 mois et 13 jours depuis qu'Oxanna, Sergueï et leurs deux filles sont arrivés en France.

D'abord à Paris puis, ils sont envoyés au centre de réfugiés Treouguy à Pont l'Abbé. Ils vont y rester deux mois. Ici, avec 120 autres personnes, c'est là qu'ils sont pris en charge par l'association Accueil Migrants Pays Bigouden et Solidarité bigoudène avec l'Ukraine.

"On nous a aidé avec les démarches administratives, les logements, les traductions, les visites médicales, et à trouver du travail pour mon mari et moi." Oxanna trouve rapidement un emploi dans un restaurant, à la plonge. "J'ai travaillé rapidement six mois, mais il est fermé en ce moment... C'est saisonnier. Je vais reprendre le 1er avril." Son mari travaille lui à la conserverie Capitaine Cook, jusqu'à septembre.

L'aide précieuse des associations

Grâce à leur travail, au soutien de l'association et aux aides de l'Etat, Oxanna et son mari obtiennent rapidement un logement, rien qu'à eux, dans le quartier de Kerity à Penmarc'h. "Vivre dans sa propre maison, c'est important. Dans le centre, il y a une soixantaine de personnes, ce n'est pas facile." Surtout que dans le centre, impossible de faire se faire à manger, d'avoir de l'intimité.

Comme 886 autres enfants en Bretagne, les deux filles d'Oxanna sont scolarisées. Une étape très importante. La plus grande, Aliana, a 25 ans. Elle est inscrite à l'Université et prend ses cours en ligne, mais sa cadette, Daria, 13 ans, va au collège, au Guilvinec. "Elle aime beaucoup, elle parle mieux le français que nous", plaisante Oxanna. "Avec ses amies et les profs, ça se passe très bien."

Et malgré le sourire qu'elle affiche quand elle en parle, Oxanna peine à cacher son émotion quand elle parle de la solidarité qu'elle a rencontré à son arrivée en France. "J'étais surprise de recevoir qu'il y est un tel accueil. Quand on est parti, on ne savait comment ça allait se passer. On a eu de quoi se nourrir, se loger, on a rencontré des amis. Ça touche" explique-t-elle, les yeux embués, tournée vers Natacha. Natacha, c'est une médecin biélorusse, installée en France depuis un an et demi, et c'est elle qui rend cet entretien possible. "Je suis bénévole, et j'assure la traduction. Les pays des anciens pays d'Union soviétique, on parle tous le russe". En attendant de voir son diplôme reconnu en France, elle assure les rendez-vous à la banque, à l'école et évidemment les rendez-vous médicaux. "Il y a des nuances que d'autres traducteurs n'auraient pas", s'amuse-t-elle.

Le coeur en Ukraine

Oxanna s'estime chanceuse et heureuse d'être ici à Penmarc'h, mais la situation reste très compliquée. Ses parents et ses beaux-parents, sont toujours à Kharkiv, ville de l'est de l'Ukraine, ravagé par les bombes. "Jusqu'à début août, on a voulu y retourner, mais pour le moment, à Kharkiv tout est détruit... il y a encore des combats. Je veux retourner en Ukraine, mais je suis inquiète pour mes enfants. Pour eux, pour le moment, ce n'est pas possible car il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, les sirènes sonnent tout le temps. Ce n'est pas une vie normale. Et puis, les filles se sont habituées à la vie." Mais elle l'assure, dès que la guerre aura cessé, elle et son mari, retourneront chez eux, en Ukraine.

