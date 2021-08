Des communes du Limousin se tiennent prêtes à accueillir si besoin des réfugiés afghans

Alors que l'accueil des réfugiés afghans pose actuellement question en France, certains élus se prononcent ouvertement en faveur et se disent prêt à le faire. En Corrèze et Haute-Vienne, pas de déclaration publique officielle mais certaines communes se préparent.

Alors que la situation en Afghanistan est dramatique et la population apeurée par la prise de pouvoir des talibans, des exfiltrations ont commencées. Un premier avion est arrivé mercredi à Roissy avec près de 200 afghans à son bord, dont une majorité d'enfants et de femmes. Depuis quelques jours, la question de l'accueil des réfugiés fait débat. Plusieurs maires et élus ont pris publiquement la parole, sur les réseaux sociaux notamment, pour annoncer leur souhait d'accueillir des réfugiés. C'est le cas par exemple en Creuse et en Dordogne. La ville de Lille vient de son côté d'accueillir 25 réfugiés.

Uzerche coche toutes les cases

En Corrèze et Haute-Vienne, pas de déclaration publique officielle mais certaines communes se tiennent prêtes et s'attendent à être potentiellement contactées par les autorités. C'est le cas d'Uzerche, près de 3.000 habitants, située à 30 minutes au nord de Brive. Depuis 2016, la ville accueille régulièrement des migrants et possède un Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile, avec notamment une trentaine de places. La plupart sont actuellement occupées mais un appartement est néanmoins libre selon la mairie.

Le maire, de gauche, Jean-Paul Grador, l'affirme "tout est en place aujourd'hui" si besoin. "Je porte l'accueil des réfugiés que l'on a eu ces dernières années comme une fierté et une vraie solution pour éviter des concentrations sur les grandes métropoles. Les territoires où il y a beaucoup de logements, où il n'y a pas de flux d'immigration importants, c'est là où l'on peut les accueillir au mieux."

Ils ont besoin de nous et je pense que nous, on a besoin d'eux aussi" - Jean-Paul Grador, maire d'Uzerche

L'élu souhaite se porter volontaire auprès des autorités, cependant Jean-Paul Grador explique qu'il doit d'abord faire un point avec les associations compétentes de sa ville pour discuter du nombre de places et de la faisabilité, et consulter le conseil municipal. Cependant, sa position est très clair. "Je considère que _la France est une terre d'accueil_. Ces gens, je ne vois pas pourquoi on ne les accueillerai pas aujourd'hui alors qu'ils sont en danger."

"J'encourage mes collègues maire à acceuillir des migrants"

Fort de son expérience des dernières années, le maire d'Uzerche en est persuadé, accueillir des migrants sur le territoire est une chance. "Ils ont besoin de nous et je pense que nous, on a besoin d'eux aussi, sachant qu'il y a des gens qui viennent avec des compétences, des métiers que l'on ne trouve plus forcément dans nos régions. Je pense par exemple à une Albanaise couturière accueillie à Uzerche, spécialisée notamment dans l'ameublement, qui aujourd'hui travaille dans une usine haut de gamme de fabrication de canapés. Donc, je ne peux que encourager mes collègues maires à accueillir des migrants, s'ils ont des logements vides, vacants. "

"On doit être une terre d'accueil" estime Jean-Claude Leblois

Interrogé par France Bleu Limousin sur la question, Jean-Claude Leblois, président du Conseil départemental de la Haute-Vienne, estime lui aussi que la France est "une terre d'accueil" et que le département est prêt à les accueillir. "On n'a même pas à la poser cette question là. Je pense que _quand on a des gens qui sont menacés de mort, on doit être une terre d'accueil_."

L'ancien enseignant ajoute également que "_la prise en compte doit être nationale, internationale et que la solidarité doit fonctionner_. Oui, on doit être très sensible à la prise en charge de ce peuple qui est menacé, de ces personnes qui sont menacées. Ce n'est pas une préoccupation locale, même si tout le monde doit être sensibilisés."