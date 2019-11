Réfugiés en France, ils ont ouvert un restaurant syrien à Lille

Wael Jalabieh, Omar Jalabi, et leurs employées. Le restaurant Syriana a ouvert ses portes le 11 octobre 2019.

Lille, France

Ce sont deux cousins, Omar Jalabi et Wael Jalabieh, ils sont originaires de la ville d'Alep, et ont dû quitter leur pays en guerre, respectivement il y a deux et quatre ans, ils ont obtenu l'asile en France. A Alep, ils étaient restaurateurs, ils tenaient deux établissements. A Lille, ils ont voulu reprendre leur ancien métier.

Ils ont trouvé une brasserie qui venait de fermer dans le quartier de Moulins, et le 11 octobre, ils ont ouvert le Syriana, du nom de l'un de leurs anciens restaurants. C'est la réplique lilloise du restaurant d'Alep qu'ils ont dû laisser derrière eux, avec la même décoration, et la même cuisine typique. Les trois cuisiniers sont syriens, c'est une vraie petite famille qui a été reconstituée autour du restaurant Syriana. Au mur, on retrouve des photos de la ville d'Alep.

Des photos de la ville d'Alep sont affichées sur les murs du restaurant, réplique lilloise de l'établissement d'Alep. © Radio France - Cécile Bidault

Changer l'image des Syriens

En un mois le bouche à oreille a fonctionné : un restaurant syrien à Lille, c'est nouveau. Omar Jalabi est fier de ce qu'il a accompli, et il veut montrer que ce n'est pas parce qu'on est réfugié qu'on n'a pas le goût d'entreprendre : "il y a beaucoup de clients, c'est bien pour changer l'image des Syriens. Beaucoup de Syriens travaillent, tous ne demandent pas de l'argent".

Les deux cousins ont embauché sept personnes pour le service, le restaurant est ouvert sept jours sur sept. Oumaïma Ladadi, une étudiante marocaine, est la gérante : "on a des projets d'avenir à Lille, on souhaite propager la gastronomie syrienne". Des projets d'agrandissement, voire de création d'un autre restaurant.

Syriana : 1-3 place Fernig - Lille