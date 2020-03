Réfugiés syriens : "Un drame humanitaire sans précédent", dénonce l'ONG berruyère Medina

Les réfugiés se massent près de la frontière entre la Turquie et la Grèce. Le premier pays a ouvert ses portes mais pas le second.

La situation est extrêmement tendue à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Les bombardements ont repris en Syrie, contraignant de nombreux réfugiés à se déplacer et à se rendre en Turquie. Face à cet afflux, la Turquie a décidé d'ouvrir ses frontières mais la Grèce et la Bulgarie refusent. "C'est un drame humanitaire sans précédent avec 1 million de déplacés en deux mois. C'est invraisemblable", s'inquiète le docteur Franck Carrey, président de l'ONG Medina installée à Bourges, qui gère une maternité en Syrie. "Ce sont des gens qui ont déjà dû se déplacer à plusieurs reprises. Il y a une carence alimentaire, carence en eau potable, le froid, les conditions d'hébergement déplorables sous des tentes ou des bâches. C'est une catastrophe sans précédent", précise-t-il, ce mercredi sur France Bleu Berry.

Une crise humanitaire inquiétante

"Nous avons eu l'obligation de fermer notre maternité dans la région d'Alep, en Syrie. On a dû fermer devant l'avancée des troupes syriennes dans une brutalité extrême et avec des bombardements violents. On se trouve aujourd'hui dans une situation de réouverture mais beaucoup plus précaire, à proximité de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Dans le secteur où l'on pense s'installer, il y a 250 000 personnes à desservir", explique le docteur Franck Carrey.

L'association Médina est aussi à l'origine de la Quinzaine syrienne, qui se tient à Bourges du 16 au 28 mars 2020. "Cela a pour vocation de faire écho à notre action humanitaire et à sensibiliser nos habitants à l'ampleur de la crise en Syrie", précise le docteur Franck Carrey. Le 16 mars, à 18h30, un rassemblement aura lieu place Planchat, à Bourges. Puis à 19h30, à la galerie Pictura, il y aura le vernissage d'une exposition de photos d'un jeune photographe syrien.