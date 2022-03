Réfugiés ukrainiens à Nice : un appel lancé pour trouver des professeurs de français

Pour aider les réfugiés ukrainiens qui arrivent de plus en plus nombreux dans les Alpes Maritimes, plusieurs associations niçoises lancent un appel pour trouver des enseignants.

La coordination s'organise dans les Alpes-Maritimes entre initiatives individuelles, associations et collectivités pour aider les réfugiés ukrainiens.

Après les dons et propositions d'hébergements, Nice a besoin d'enseignants selon plusieurs associations. Le collectif inter-associatif (Terrebleue) et l'Association franco-ukrainienne Côte d'Azur recherchent des volontaires franco-ukrainiens en capacité de dispenser cet apprentissage mais aussi tou.te.s bénévoles diplômé.e.s de FLE, français langue étrangère, méthode s'adressant aux internationaux non francophones.

Ils peuvent directement contacter l'association au 06.61.48.73.50 ou se rendre directement au 13 rue Trachel Nice.