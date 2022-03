Réfugiés ukrainiens : comment l'Ecole s'organise pour accueillir les enfants

A l'école élémentaire Jean-Baptiste Rameau, sur les hauts de Rouen, la classe de CM1 compte un nouvel élève depuis la mi-mars, Micha, jeune ukrainien de 9 ans. Dans quelques jours, ils seront deux ressortissants ukrainiens dans cette classe car les inscriptions en mairie sont de plus en plus nombreuses.

Une structure spécialisée pour les enfants allophones

Dès son arrivée à l'école, Micha a bénéficié d'un emploi du temps aménagé. Il passe la moitié du temps avec ses camarades et l'autre moitié avec Philippe Viscart, enseignant en UPE2A, une structure de l'éducation nationale spécialisée pour les enfants allophones.

Philippe donne ses cours dans une salle de l'école pour tous les enfants qui ne parlent pas français. Le dispositif est ouvert aux élèves dès 6 ans et il s'appuie sur des jeux avec dessins et phrases simples pour apprendre au plus vite les rudiments de la langue. Pour Micha, ça se passe très bien explique son professeur "Il lit très bien et lit l'anglais alors c'est plus facile", détail d'importance puisque l'ukrainien n'utilise pas le même alphabet que le nôtre.

Dans l'académie, toutes les classes ne disposent pas du dispositif UPE2A mais des supports ont été mis au point par la structure pour aider les enseignants dans l'accueil des enfants ukrainiens et leur apprentissage. L'inspection d'académie va également ouvrir ses dispositifs comme "les vacances apprenantes" et "les écoles ouvertes" pour prendre le relais de l'école sur le temps des vacances scolaires. "Notre priorité est de faciliter leur intégration" insiste Caroline Toqueville, conseillère pédagogique de circonscription.