DOCUMENT – Polémique sur le voile d’une religieuse : le maire de Vesoul parle d’une erreur d’appréciation

Vesoul, France

Une erreur d'appréciation, c'est ainsi qu'Alain Chrétien, le maire de Vesoul, qualifie l'affaire de cette religieuse catholique qui s'est vu refuser une place en foyer-logement à Vesoul parce qu'elle tenait à porter le voile. Le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale qui gère la maison de retraite "les Résidences Autonomie", avait estimé que le port du voile n'était pas compatible avec le règlement intérieur de l'établissement. Le CCAS s'appuyait sur le principe de laïcité pour expliquer qu'il ne pouvait accepter de "signe ostentatoire d'appartenance à une religion".

La lettre du CCAS de Vesoul à la religieuse.

Mais le maire de Vesoul met les points sur les i ce mardi. Dans un communiqué, il rappelle que le principe de neutralité religieuse s'applique aux agents du service public et pas aux résidents, qui doivent pouvoir jouir de leur liberté de conscience. En conséquence, dit Alain Chrétien " ni le règlement intérieur ni le principe de laïcité auquel nous sommes tous attachés n'empêchent cette soeur d'accéder à un logement".

Alain Chrétien se réjouit qu'une solution ait été trouvée dans le parc locatif privé pour que cette religieuse puisse profiter paisiblement de sa retraite. Il s'engage personnellement à lui trouver une place dans le foyer-logement si elle souhaite l'intégrer.

Le maire de Vesoul ne veut pas pour autant accabler les responsables du CCAS. "Ce sont des choses très complexes" précise Alain Chrétien, "il y a des difficultés d'interprétation du principe de laïcité, dans le contexte actuel ces décisions sont très difficiles à prendre et parfois on se sent bien seul pour les prendre".