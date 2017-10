Refus de la misère : le bel exemple de l'association nantaise "Toit à Moi"

C'est ce mardi la journée mondiale du refus de la misère. Et à Nantes il existe une association emblématique qui affiche une belle réussite. Elle s'appelle "Toit à Moi". En 10 ans elle a aidé quelques 50 personnes.

En 10 ans "Toit à Moi" a aidé quelques 50 personnes. Des personnes seules, des familles aussi. Grâce à l'accompagnement proposé par l'association Toit à Moi, elles retrouvent cette petite étincelle -un mot qui tient à cœur au fondateur Denis Castin- qui permet de progresser et au final de se sortir de la misère.

Sortir de la misère, c'est possible, je le pense, et Toit à Moi n'est qu'un maillon, on essaye d'être le marche-pied le plus efficace."- Denis Castin

20 euros par mois pour participer à l'achat d'un appartement

Le principe de l'association créée il y a dix ans à Nantes est simple : c'est celui de la pièce donnée de temps en temps à un Sans Domicile Fixe, sauf que c'est à grande échelle, chaque donateur donne 20 euros par mois pendant cinq ans. Comme les trois quarts sont déductibles des impôts, cela équivaut à un euro par semaine. Et à plusieurs cela permet d'acheter des appartements pour loger ceux qui en ont besoin.

Denis Castin, le fondateur de l'association. © Radio France - Pascale Boucherie

Accompagnement par un travailleur social

La deuxième étape, c'est l'accompagnement par un travailleur social. Et là ce sont des entreprises du territoire qui financent (elles sont 75, parmi les plus grands mécènes on trouve Swao fabricant de portes et fenêtres à Machecoul, la Banque Populaire Atlantique, le CIC Ouest et un cabinet d'expertise comptable Strego). Cela se fait une fois de plus à travers des dons, mais beaucoup plus conséquents, de 1000 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an.

"Toit à Moi" dispose à ce jour de 17 appartements dans plusieurs villes : Nantes, Angers, Toulouse ainsi qu'en région parisienne. Elle projette d'acheter cinq nouveaux logements par an. En ce moment elle sollicite les adhérents de la salle de spectacle nantaise le Grand T afin d'acheter un T3. Depuis quelques mois elle est parrainée par l'acteur Lambert Wilson.

Les personnes aidées par" Toit à Moi" sont en général envoyées par le Samu Social et les centres d'hébergement.

Selon le mouvement de lutte contre la misère, ATD quart monde, le nombre de personnes sous le seuil de très grande pauvreté (40 % du revenu médian) a augmenté dans notre pays de 43,6 % entre 2000 et 2014.