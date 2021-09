"Refuser la vaccination, c'est le seul moyen pour exprimer ma colère", témoigne une infirmière iséroise

La CGT Santé appelle à la grève et à des rassemblements ce mardi, pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants. Dès ce mercredi 15 septembre, tout soignant ou personnel au contact des plus fragiles qui n'a reçu aucune dose de vaccin s'expose à une suspension et ne touchera pas son salaire.

Mais certains récalcitrants au pass sanitaire sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est le cas de Claire, infirmière en psychiatrie depuis 15 ans. Elle exerce à l'hôpital psychiatrique de Saint-Egrève, elle était notre invitée ce mardi.

Quasiment 90% des soignants sont vaccinés. Qu'est ce qui vous ne vous a toujours pas convaincu?

Au début, j'étais convaincu par la vaccination pour les personnes fragiles, cela fait 15 ans que je travaille dans la fonction publique, je me suis toujours fait vaccinée. Seulement, j'ai eu le Covid, donc j'ai dû attendre de me faire vacciner. Sauf qu'entretemps, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron et toutes les annonces sur le pass sanitaire. J'ai trouvé cela inadmissible et j'ai décidé de ne pas me faire vacciner dans ces conditions.

Qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce mardi ?

Je serai suspendue, je vais attendre de voir comment ça évolue. La décision me paraît contestable sur le plan juridique, c'est une suspension forcée. Je vais contester la décision, et on verra ce qu'il se passe ensuite.

Vous exercez depuis 15 ans, j'imagine que ce métier, vous l'aimez. Vous êtes prête à l'arrêter pour éviter de vous faire vacciner. Est ce que ça en vaut véritablement le prix?

Alors, ce n'est pas pour éviter de me faire vacciner. C'est pour signifier mon mécontentement contre la gestion de la crise et contre l'accès à l'hôpital avec un pass sanitaire. Et pas que pour les soignants, notamment pour les patients.

Vous n'êtes pas "antivax", vous utilisez ce levier pour exprimer une colère, ce manque de moyen. Est ce que ce levier est le bon? Est ce que vous ne vous trompez pas de combat?

Vous savez, c'est compliqué de choisir le moyen de lutter. Avant la pandémie, on manifestait dans la rue et on a eu quoi ? Rien. Il a fallu une pandémie pour qu'on nous donne un peu de moyens. 183 euros par mois de plus, c'est très bien, c'est une belle augmentation. Mais moi en psychiatrie, on n'a pas de psychiatre, il y a des services dans mon hôpital qui ne tournent qu'avec des médecins intérimaires, alors qu'on sait à quel point le lien avec le médecin est important en psychiatrie. On n'a plus de médecin du travail depuis plus d'un an.

Il y a déjà quatre actions obligatoires pour les soignants : diphtérie, tétanos, polio et hépatite B. Pourquoi est ce que celui-ci particulièrement vous pose problème ?

Déjà, ce vaccin est en phase 3, donc il n'est pas complètement terminé. Et puis on n'a pas tout à fait le recul, ça me pose un problème. Il faut toujours calculer, en matière de santé, la balance "bénéfice/risque". Or moi, j'ai déjà contracté le Covid. Je me trompe peut-être, mais le risque est peut être plus important pour moi que le bénéfice. Et puis je vous le redis, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour exprimer mon mécontentement, ma colère.