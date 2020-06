"Refusons de la fermer" : action surprise place du Capitole à Toulouse ce samedi

Plusieurs associations, dont le Droit au Logement ou encore "Osez le féminisme" ainsi que quelques gilets jaunes ont organisé une action surprise en centre-ville de Toulouse ce samedi midi. Place du Capitole, ils ont fait entendre plusieurs revendications "pour un monde d'après plus juste."

Rassemblement surprise à l'appel de plusieurs associations ce samedi. © Radio France - Flora Midy

Une trentaine de personnes place du Capitole

Les manifestants ont brandi de nombreuses banderoles avec de nombreuses revendications : lutter contre la précarité, réquisitions de logements vides pour les plus précaires, augmentation des salaires et des effectifs dans les hôpitaux et EHPAD, etc.

Les personnes présentes se sont rapidement dispersées, tout rassemblement étant interdit ce samedi dans la ville rose par la préfecture.

Ces associations appellent également à une large mobilisation le 16 juin, aux côtés des personnels soignants.

De nombreuses banderoles ont été déployées à la mi-journée place du Capitole. © Radio France - Flora Midy

La préfecture a interdit toute manifestation

Ce vendredi, comme les précédents weekends, le Préfet de Haute-Garonne, avait interdit toute manifestation ou rassemblement revendicatif de plus de dix personnes. "Toute personne manifestant dans la zone d’interdiction s’exposera à une contravention de 135 € d’amende", a précisé la préfecture.