Regain d'intérêt lors la manifestation anti pass vaccinal à Nîmes

Quatre jours après la tirade du président Emmanuel Macron qui veut "emmerder les non vaccinés", les voilà dans la rue, avec un regain d'intérêt. A Nîmes, environ 500 personnes se sont donné rendez-vous devant la préfecture du Gard, avec des délégations venues d'Arles et d'Alès.

Plus de 500 personnes étaient mobilisées pour manifester leur colère contre le gouvernement qu'ils jugent menteur et manipulateur. © Radio France - Juliette Pierron

Parmi eux, les manifestants de la première heure, comme Jean-Marc Philibert, qui a pris la parole en premier au micro : "Après les sans-dents, les gueux, ceux qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un travail, désormais nous sommes des emmerdeurs ! Mais comment le président peut nous traiter ainsi ?" s'indigne-t-il.

Une autre figure plus récente du mouvement suscite l'admiration lorsqu'elle s'empare du micro, c'est Cécile Maïchak. Cette gardoise est une des organisatrices du doctothon, un marathon antivax en live de 24h qui s'est déroulé le 10 et 11 décembre derniers, où 200 personnalités du monde médical ont dénoncé le vaccin et ont promu des traitements dits "alternatifs".

Cécile Maïchak, une des organisatrices du Doctothon les 10 et 11 décembre derniers. © Radio France - Juliette Pierron

Cécile Maïchak a annoncé lors de ce rassemblement qu'un nouveau doctothon spécial "enfants" aura lieu la semaine prochaine, signe qu'un véritable regain d'intérêt pour la mobilisation anti pass vaccinal.